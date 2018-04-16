Yeni ortaya çıkarılmış raporlara göre Shell, küresel ısınmanın bu günlere geleceğini tam 30 yıl öncesinden biliyormuş ve buna rağmen kar marjına zarar vermemek için hiçbir yapıcı önlemde bulunmamış aksine çalışmalarını daha da hızlandırmış.

Bu haber çoğu okuyucumuz tarafından tahmin edilebilecek bir bilgi olmasına karşın, bu olayın doğruluğunun belgeler ile kanıtlanması kesinlikle büyük bir olay. Zira olay, artık herkesin bildiği ama kimsenin dile getiremediği bir gerçek olmaktan çıkıp düpedüz kanıtlar ile ortaya atılmış durumda.

Shell bu tür konularda araştırmalar yapıp kamuoyundan saklayan tek çok uluslu enerji firması tabii ki değil. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre Amerikan enerji devi Exxon da küresel ısınmanın bu şekilde dönülemez bir noktaya geleceğini 40 yıl öncesinden hesaplamış ve bu konuya dair herhangi bir yaptırama girmekten kaçınarak üç maymunu oynamıştı.

‘Sera Etkisi’ olarak adlandırılan Shell raporlarının ilki oldukça eski bir tarihe dayanıyor. 1988 yılında Shell’in yaptığı araştırma sonuçlarına göre: o tarihlerde şirket, küresel ısınmanın bugünkü geri dönülemez anlamda ilerleyişini öngörebilmiş, üstüne fosil yakıtın küresel ısınma üstünde doğrudan etkisi olduğunu herkesten önce öğrenmiş. Hatta Shell’in kendi yaptığı araştırmanın sonucu bir öneriye dayanıyor: ‘Düzensiz iklim değişiklikleri deniz seviyesinin yükselmesine, okyanusların asitleşmesine ve dünya geneli negatif anlamda göçlere sebep olacak, lütfen bu konuya dair önlem politikalarını mümkün olduğunca erken oluşturmaya başlayın."

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Tüm bu bilgilerin yanında Shell'in benzer konulardaki kirli geçmişinin de oldukça kabarık olduğunu belirtmekte fayda var; Shell tarafından Nijerya'da yapılan bir çalışmada çevre kirliliği inanılmaz boyutlara ulaşınca eylemlere başlayan sivil halkı sindirmek için Nijerya hükümetinden defalarca silahlı kuvvet talebinde bulunduğu ve sayısız ölüme sebep olduğu da çoğu kişi tarafından bilinen ancak çok da dile getirilmeyen gerçekler arasında.

Sonuç olarak Shell, geçtiğimiz yıllar boyunca dünyayı ve üstünde bulunan her canlıyı ilgilendiren ‘Küresel Isınma’ tehlikesinden herkesten önce haberdarmış. Fakat bu bilgileri, şirketin gelişimine zarar verir korkusu ile tüm dünyadan saklamış. Küresel ısınmaya sadece göz yummakla kalmayan Shell, aynı zamanda tetiği çeken enerji devlerinin başında gelmiş durumda. Tüm bu yazı, bir firmayı hedef göstermek amacında değil, daha ziyade petrol devlerinin hepimizin yaşadığı dünyada kendi çıkarlarını gözetmek için neler yapabileceğinin, neleri yok sayabileceğinin, tipik ama resmiyet kazanmış bir örneğini sizlere sunmakta. Unutmamak gerekir ki bu dünya hepimizin ve yalnızca bir tane dünyamız var.