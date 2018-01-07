Dün itibarı ile Dünya çapında Sherlock Holmes'un doğum gününü kutlayan fanları (Sherlockians diyorlar kendilerine) arasında dönen tartışmalardan biri de Holmes'un tam doğum tarihinin bu olup olmadığı...

Dün kutlanmış olan ünlü kurgu dedektif Sherlock Holmes'un doğum günü konusundaki tartışmalar yıllardır süregeliyor. Holmes hayranlarını ikiye bölense, doğum tarihinin, 6 Ocak 1853 mü yoksa 1854 mü olduğu konusu. 6 Ocak 1854'te doğduğunu savunanların argümanları, 'Sherlock Holmes'un Son Öykü'sü (His Last Bow)' olarak geçen hikayede 60 yaşında, uzun boylu, şirin bir karakter olmasından ileri geliyor ve fikirleri Sherlock Holmes'un 'kesinlikle' 1854 doğumlu olduğunu yönünde.

Peki, Neden 6 Ocak?

Bu tarih Christopher Morley isimli ünlü gazeteci ve romancıdan geliyor. Peki kimdir bu Christopher Morley? Christopher Morley, Sokak Irregulars'ın kurucularından biriydi. (Baker Street Irregulars dünyadaki en eski ve en eski Sherlock Holmes cemiyetlerinden biridir.) Kendisi dünyadaki en eski ve prestijli Sherlockian gruplarından birini kurdu ve kitapların yayınlanma günleri, Sherlock Holmes'un doğum günü ilan edildi.

Peki tüm hikaye bu muydu? Elbette değil. Christopher Morley, 6 Ocak 1933'te bir Amerikan dergisi olan 'Saturday' dergisinde şu yazıyı yazmıştır: "Emin değilim ancak bir astroloğun Holmes'un karakterini analiz edip belirttiğine göre Sherlock Holmes Ocak ayında doğmuş olmalı."

Sherlock Holmes 1854 doğumlu mu değil mi bir yana bırakacak olursak, eğer Sir Arthur Conan Doyle'un bu akıl oyunları içeren serisini hiç tecrübe etmediyseniz, mutlaka okumalı hatta yeni dönemde BBC tarafından çekilen dizisini kaçırmamalısınız. Öyle ki bu topraklarda daha piyasaya çıktığı ilk günden beri fenomen olmuş bir seriden söz ediyoruz. Hatta, 10.000 kitaplık bir kütüphanesi olduğu ve bunların 2.000 adedinin polisiye romanlardan oluştuğu bilinen, 2. Abdülhamid'in de kendisini saraya davet ederek Mecidiye Nişanı ile ödüllendirdiği de söylenmekte.