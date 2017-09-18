Shure'nin ilk Bluetooth Kulaklığı Tanıtıldı

Ses sistemlerinde profesyonellerin tercihi uzman firma Shure, yeni Bluetooth kulaklıklarını tanıttı. Ürünler 99 dolardan başlıyor.

Shure iki yeni Bluetooth kulaklığını tanıttı. 150 dolarlık SE215 ve 100 dolarlık SE112 kendilerine has özellikler taşıyorlar. Ortak noktaları ise pil ömürleri ve ortalama 10 metrelik kablosuz bağlantı menzilleri.

Pahalı olan SE215 ile ilgili olarak Shure "zengin, detaylı ses" şeklinde bir vaatte bulunuyor. Ürün ayrıca 37 desibellik arkaplan gürültüsünü engelleyebiliyor. Firma, yine kendi ürettiği daha pahalı kulaklıklar gibi bu ürününde de çıkarılabilir kabloyu ürüne yerleştirmiş. Aslına bakarsanız Shure 99 dolara "Bluetooth İletişim Kablosu" satıyor. Bu kablo eski ve yeni kullanıcıların bir çok Shure kulaklığına takılarak Bluetooth bir kulaklık olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Bu kablo boyun arkasında duran türden ve görüntü olarak Beats X ile benzeşiyor. Renk seçenekleri arasında saydam mavi, saydam siyah, saydam ve beyaz bulunuyor.

Daha uygun fiyatlı olan SE112 modeli diğerindeki gibi çıkarılabilir bir kabloya sahip değil ve sadece siyah renkte geliyor. Shure'nin tanımına göre "büyük ses" üreten bu kulaklıklar fiyat segmenti gereği Bose, Beats, Jaybird, Sony, LG ve çok daha fazla markanın ürünlerinin yer aldığı segmente adım atıyor. Shure'nin yeni Bluetooth kulaklıkları firma için bir ilk teşkil etmesinden dolayı henüz bu alandaki "gerçek" kablosuz kulaklık üreticileri olan Apple, Samsung, Bragi gibilerini zorlaması beklenmiyor. Shure'nin hedef kitlesini düşündüğümüzde ise ürünlerin başarılı olacağına şüphe yok, özellikle de her kulaklığı kablosuz yapabilen iletişim kablosunun.