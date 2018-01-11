Güvenlik araştırmacılarının yeni keşfi, WhatsApp kullanıcılarını güvenlik konusunda endişe içine soktu. Araştırmacılara göre siber casusların WhatsApp'ın güvenlik işlemlerini kandırarak grup sohbetlerine dahil olması mümkün.

WhatsApp, açık bir şekilde dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Fakat buna rağmen her uygulamada olduğu gibi WhatsApp’ın da bazı kusurları vardır. Almanya’nın Bochum şehrinde bulunan Ruhr Üniversitesi’nden güvenlik araştırmacılarının bulduğu açığa göre WhatsApp grup sohbetlerimizde ‘casuslar’ olması mümkün.

Araştırmacıların keşfine göre bir kişi, uygulamadaki hatayı kullanarak güvenliği aşabilir ve bir grup sohbetine sessizce dahil olabilir. Bildiğiniz gibi normal şartlarda üye olduğunuz WhatsApp grubuna bir kişi eklendiğinde bildirim alırsınız. Fakat araştırmacılara göre sunucunun mesaj işleme biçimini karıştırarak gruba sessizce dahil olunabiliyor.

WhatsApp’ın iddiasına göre uçtan uca şifreleme bir siber casusun bireysel ya da grup sohbetine dahil olmasını imkansız kılıyor. Fakat Almanya’daki araştırmacıların bulguları kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Belki de WhatsApp’ın söz ettiği ‘uçtan uca şifreleme’ sanıldığı gibi aşılamaz bir güvenlik sağlamıyordur.

Bir WhatsApp sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, WhatsApp grup sohbetlerini gizli misafirlerin dahil olamayacağı şekilde kurduklarını, kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin kendileri için çok önemli olduğunu, bu nedenle kullanıcılardan çok az veri topladıklarını ve maksimum güvenlik için gönderilen tüm mesajların uçtan uca şifrelendiğini söyledi.