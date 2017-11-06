Dijitalleşmeyle artan kişisel verilerin güvenliğine yönelik endişeler, Türkiye’nin lider üniversitelerinden Boğaziçi’nde masaya yatırılıyor. Kişisel Verilerin Korunması Konferansı 7 Kasım Salı günü gerçekleşecek.

Ülkemizde ve tüm dünyada kişisel verilerimizin güvenliği açısından önemli bir dönüm noktasındayız. Dijitalleşmenin artışı ile azalan analog depola yöntemleri, hakkımızda kendimizin bile bilgileri küresel ağ ile paylaşıyor. Diğer yandan sosyal medya ve mobil uygulamaların casus olduklarına yönelik tartışmalar alevleniyor.

7 Nisan 2016’da Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra ülkemizde yürürlülüğe giren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ülkemizdeki en önemli gelişmelerden biriydi. Peki hukuksal ve pratik açıdan ne gibi avantajlar sağlıyor ve mevcut endişelere karşı yeterli mi?

İşte tüm bu sorunların cevabı, 7 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi’nde cevap bulacak. Saat 09.00 ve 13.00 arasında gerçekleşecek etkinlik Demir Demirgil Salonu’nda katılımcılarını bekliyor.

Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, artan endişeler ve siber güvenlik gündemi hakkında şöyle konuştu:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) özel veya kamu kurumu ayrımı yapmaksızın​ herkesi etkilemektedir. Özel hayatın gizliliği prensibi, kişisel verilerin işlenmesi , temel hak ve özgürlüklere dair usul ve esasların ortaya konması için çıkartılan KVKK bilgi işlem departmanlarına yeni sorumluluklar ve iş yükü getirmiştir. Big-data tartışmaları yapıldığı günümüzde bir taraftan verileri depolamak diğer taraftan verilerin kişisel kısımlarını depoladıysak silmek gerekmekte. Bu da kanunun uygulama kısmını daha önemli hale getiriyor. Etkinliğimizde KVKK ve en son ilgili yönetmelikler 7 Kasım'daki etkinliğimizde konuşulacak. Istanbu Barosu Bilişim Hukuku Komisyonun'dan Av. Sertel Şıracı, Ercüment Arı, Doç.Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ve Av. Selen Güreşçi konuşmacı olarak yer alacaklar.”

Etkinliğe katılacak öğrencilere derslerinde başarılar diliyor, küresel bir sorunu gündeme getirecekleri için yetkililere ve akademisyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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