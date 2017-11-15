Bilişim Günleri ‘F5 Days’ Kocaeli Üniversitesi’nde Başlıyor!

IEEE Koceeli Üniversitesi Öğrenci Topluluğu önderliğinde bu yıl 3. kez düzenlenecek ‘F5 Days’ etkinliği, 20-22 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara çeşitli dallarda eğitimler verilecek ve sektörün uzmanlarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacaklar.

IEEE Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulübü gelenekselleştirdiği F5 Days isimli etkinliğin üçüncüsünü düzenliyor. F5 Days etkinliği bu yıl 20-21 Kasım tarihlerinde; Siber Güvenlik Eğitimleri ve Web Geliştiricileri Konferansı olmak üzere iki aşamalı olarak hayat bulacak.

Cezeri Siber Güvenlik Akademisi 4 eğitmen göndererek eğitim sponsorluğunu üstleniyor. 20 Kasım tarihinde eğitmenler Bilal Sami Oğuz ve Ömer Çolakoğlu liderliğinde, RSA Kriptografi ve Veri Tabanına Yönelik Saldırılar ve Önleme Yöntemleri eğitimleri yapılacak. 21 Kasım’da ise, Linux 101, Adli Bilişim Sistemleri Yöntem ve Araçları ve Metasploit konularını kapsayacak.

İki günde katılımcılarına toplamda 5 profesyonel eğitim alma fırsatı sağlayacak F5 Days, 20’şer kişiden 100 kişilik katılım kontejyanına sahip.

Bunun yanı sıra 22 Kasım’da Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda Web Geliştiricileri Konferansı da gerçekleştirilecek. Konferans kapsamındaki oturumlar şu şekilde olacak:

Web Geliştiriciliği’nde Kariyer

Doğukan Güven Nomak, Adem İlter, Fatih Kadir Akın; Web Geliştiricileri, Protel AŞ.

Doğukan Güven Nomak, Adem İlter, Fatih Kadir Akın; Web Geliştiricileri, Protel AŞ. Özgür Yazılım

Barış Büyükakyol, GNU Developer, İstanbulHackerSpace.

Barış Büyükakyol, GNU Developer, İstanbulHackerSpace. Üniversitede Genç Girişimcilik

Sait Borlak, CEO, Robotistan AŞ

Sait Borlak, CEO, Robotistan AŞ IEEE Mühendislik Topluluğu

Doç. Dr. Tunçer Baykaş, Öğretim Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi

Doç. Dr. Tunçer Baykaş, Öğretim Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Siber Güvenlikte Kariyer

Mehmet Demir, Sorumlu Müdür, Demir Bilişim Ltd. Şti.

Mehmet Demir, Sorumlu Müdür, Demir Bilişim Ltd. Şti. Android Uygulama Geliştiriciliği

Kadir Can Kırkoyun, Co-Founder, Scode App Ltd. Şti.

Webtekno olarak medya sponsorluğunu üstlendiğimiz bu önemli etkinliğe katılmak ve diğer detaylarını öğrenmek için şuraya tıklayın. Etkiliği düzenleyen ve katılan öğrenci ve bilişim meraklılarına kariyerlerinde başarılar diliyoruz.