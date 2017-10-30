Symantec tarafından yayınlanan verileri, bot yazılımlarla enfekte olmuş ülkeleri ve şehirleri sıraladı. Ülke bazında Türkiye, şehir bazında ise İstanbul, en fazla bot yazılımına sahip. Peki “bot” nedir ve bu araştırma neye göre yapıldı?

Siber güvenliğin en önemli konularından birisi artık herkesin bir parçası olan ve sürekli internete bağlı cihazları korumaktır. Milyonlarca ve hatta milyarlarca cihazın internete bağlandığı siber dünyada “bot” denilen tehlikeli bir kavram bulunur.

Botlar, bilgisayar korsanlarının bir seferde birçok aygıtı uzaktan kontrol edebilmelerine olanak tanıyan kötü amaçlı yazılım bulaşmış internet bağlantısına sahip cihazlardır. Bu cihazlar, birbirleriyle kombine edildiğinde, kötü niyetli yazılımlar yayabilirler ve çevrimiçi olarak diğer suç ve dolandırıcılık türlerini gerçekleştirmeye olanak tanırlar.

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, güvenlik kameraları veya ev yönlendiricileri olsun, birçok tüketici genellikle cihazlarının bir bot yöneticisinin denetimine dahil olabileceğini bilmez. Symantec tarafından yapılan araştırma, 2016 yılındaki verileri ele alıyor.

Dünyanın en fazla bot nüfusuna sahip 10 kenti:

Bot enfeksiyonu kapan elektronik cihazların sayılarına bakılarak yapılan sıralamada Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan şehirler var. Virüs bulaşmış cihazlardan kaynaklanan sürekli bir iletişim akışı sayesinde, kötü niyetli botlar büyük boyutta siber suçlar işlemeye olanak tanırlar. Sıralama şöyle:

İstanbul (Türkiye) Ankara (Türkiye) Roma (İtalya) Budapeşte (Macaristan) Szeged (Macaristan) Moskova (Rusya) Petah Tiqwa (İsrail), Madrid (İspanya), Paris (Fransa) Londra (İngiltere)

Not: 10 şehrin toplam bot nüfusunun %29’u İstanbul’da ve %28’i Ankara’da. Yani toplamda %57’lik bir orana sahibiz. Bu durum bize bir başka birinciliğin de kapılarını açıyor.

Dünyanın en fazla bot nüfusuna sahip 10 ülkesi:

Toplam bot nüfusuna göre ilk on ülke

Türkiye İtalya Macaristan Almanya Fransa İspanya Birleşik Krallık Polonya Rusya İsrail

Elbette ülkelerdeki cihaz sayısına göre yapılan bu sıralamada insan nüfusu büyük etmenlerden. Gene de, bizden daha kalabalık olan ve dolayısıyla daha çok internete bağlı cihaz içeren ülkelerin, daha güveli olduklarını görüyoruz.

Ancak insan ve bot nüfusu oranına bakıp botların nüfus yoğunluğunu ele alırsak, daha eleştirel bir tabloya kavuşabiliriz. Yani kişi başına düşen bot cihaz sayısı oldukça önemli bir veri.

Botların nüfus yoğunluğuna göre en yoğun bot nüfusuna sahip 10 ülke:

Macaristan, 1/393 Monaco 1/457 Andorra 1/591 İsrail 1/809 Türkiye 1/1139 Letonya 1/1240 Kuveyt 1/1373 İtalya 1/1829 G. Kıbrıs 1/2283 Polonya (1/2330)

Görüldüğü üzere bu listede kişi her 1139 kişi başına bir botlu cihazla 5. sıradayız.

Botlar sayesinde tüm ülkenin iletişim şebekeleri bir anda çökertilebilir, banka sistemleri, elektrik tesisatları, metro ve tramvay hatları çok büyük tehditlere açık halde bunulur. Botlara karşı gelmenin tek yolu siber güce yatırım yapmak ve siber orduyu güçlendirmektir.