Güvenlik araştırmacıları, Lübnan merkezi bir siber korsan grubunun sahte Facebook profilleri oluşturarak Android casus yazılımı yaydıkları ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, aylık 2 milyar aktif kullanıcıya sahiptir. Hal böyle olunca da sosyal ağ, kişisel verileri ele geçirmeye çalışan siber korsanların bir numaralı hedefi haline geliyor. Çek bilgi teknolojileri güvenliği araştırmacıları ve Avast araştırmacıları, Facebook üzerinden yayılan yeni bir Android casus yazılımı keşfettiler.

Konudan tamamen habersiz kişilerden izinsiz olarak elde ettikleri fotoğraflar ile sahte Facebook kadın profili açan siber korsanlar, bu sahte profillerle seçtikleri kurbanları ile iletişime geçtiler. İletişimi bir miktar arttıran korsanlar, kurbanlarına ‘flörtleşmek’ amacı ile Kik Messenger uygulamasına geçmeyi önerdi ve bir indirme bağlantısı gönderdi.

Bağlantıya tıklayanları ise sahte bir Kik Messenger uygulaması bekliyordu. Uygulamayı yükleyen kurbanlar casus yazılımında cihazlarına erişimine izin vermiş oluyorlardı. Siber korsanlar bu sayede binlerce insanın fotoğraflarını, rehberini, arama kayıtlarını, konumunu, SMS’lerini ve daha pek çok kişisel bilgisini elde etmeyi başardı.

Araştırmacılar, Tempting Cedar Spyware olarak adlandırdıkları casus yazılımı tespit ettikleri anda hemen peşine düştüler. Giriş faaliyetleri ve IP adreslerini izleyen araştırmacılar, tam emin olmamakla birlikte yazılımın Lübnan merkezli olduğunu ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre casus yazılım 2015 yılından bu yana başta Ortadoğu olmak üzere pek çok farklı bölgeye yayılmayı başarmış.