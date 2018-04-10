Bugün öğlen saatlerinde siber korsanların saldırısına uğrayan birden fazla videodan biri olan Despacito yeniden Youtube semalarında.

Gün içerisinde siber korsanlar, Youtube'un şu an en fazla izlenen videosu olan Luis Fonzi’nin Despacito klibini siteden kaldırmıştı. Aynı şekilde Shakira gibi birçok Vevo sanatçısının da videosunu siteden kaldırarak veya 'Özgür Filistin' yazarak adlarından söz ettirmişti.

Geçen saatlerden sonra, 5 milyar izlemeyi aşan Despacito klibi yeniden Youtube'da yerini aldı. Aşağıdan da görebileceğiniz gibi klip yeniden izlenebilir duruma geldi:

Tekrardan yayına giren klibin altında konuyla alakalı yorumlar akarken, bir takım kullanıcı da olayın bir 'reklam çalışmasından' ibaret olduğunu iddia ediyorlar. Bizlerse yorumu sizlere bırakıyoruz tabi ki.