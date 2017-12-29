Telefon Kilitlerini Sensörler Yardımız ile Aşmak Mümkün!

Singapurlu araştırmacılar, siber korsanların telefonlardaki sensörlerden elde edilen bilgileri kullanarak cihaz kilitlerini aşabileceklerini keşfettiler.

İnkar edilemez bir gerçek var ki akıllı telefonlar artık hayatımızın merkezini oluşturmakta. Hal böyle olunca da akıllı telefonlar siber korsanların bir numaralı hedefi haline geliyor. Güvenlik teknolojileri ne kadar gelişiyor olsa da siber korsanların yöntemleri daha hızlı gelişiyor.

Her zaman akıllı telefonumuz daha fazla özelliğe sahip olsun, daha fazla sensörü, daha gelişmiş donanımı olsun istiyoruz. Fakat araştırmacılar, telefonumuzda bulunan 6 farklı sensörün cihaz kilitlerimizi açmak için kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

Singapur’daki Nanyang Teknik Üniversitesi’nden araştırmacılar akıllı telefonların makine öğrenme algoritmalarının altı farklı sensörden elde ettiği bilgileri kullanarak %99.5’lik bir başarı oranı ile cihaz kilitlerini açmayı başardılar.

Peki bu nasıl oldu? Araştırmacılar bir Android telefona cihazda bulunan ivmeölçer, jiroskop, manyetometre, yakınlık sensörü, barometre ve ortam ışığı sensörlerinden gelen bilgileri toplayıp işleyebilen bir uygulama yükledi.

Peki bu bilgilerin ne önemi var? Örneğin; telefonunuzda 1 ile 9 tuşlarına basmak için farklı hareketler yapıyorsunuz ve buna göre telefonu hareket ettiriyor, ekrana gelen ışığı engelliyorsunuz. Uygulama bunları algılayarak girdiğiniz PIN’i tahmin edebiliyor.

Ne yazık ki teknoloji ile korsanlık her zaman bir yarış içinde olmuşlardır. Siz ne kadar güçlü bir kaleye sahipseniz düşmanlarınız o kadar güçlü toplarla saldıracaktır. Telefon ve yazılım üreticileri güvenlik duvarlarını kalınlaştırdıkça siber korsanlar engelleri aşacak yeni yöntemler keşfediyor.