Siber Saldırı Altında Olduğunuzu Gösteren 8 İşaret

Telefonunuza ve bilgisayarınıza siber saldırı düzenlendiğini gösteren 8 işareti sizler için derledik.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kendimize ait bilgilerin ve maddi varlıkların nedereyse hepsi dijital ortama taşındı. Buna banka hesapları da dahil. Bu durumda oluşan en büyük sıkıntıysa bankaların güvenlik sistemi olarak kişisel bilgileri kullanması...

Bilgilere oluşan hackerların paraları çalma konusunda işleri büyük oranda kolaylaşmış oluyor. Bu nedenle gözlerini para hırsı bürümüş kötü niyetli kişiler çeşitli yollarla cihazlarınıza ve kredi kartı verileri gibi kişisel bilgilerinize düzenli olarak saldırılar düzenliyorlar. Bu haberimizde sizlere düzenlenen saldırıları nasıl anlayabileceğinizi açıklamaya çalıştık.

Telefonunuz Veya Bilgisayarınız Ciddi Şekilde Yavaşlar

Kötü niyetli kişiler bilgisayarınızı veya telefonunuzu ele geçirdiklerinizde cihazlarda aşırı bir yavaşlama görünür. Böyle bir durumla karşılaştığınızda virüs taraması yaptırarak korunmayı deneyebilirsiniz. Ancak en doğru çözüm fabrika ayarlarına geri yüklemek veya format atmaktır.

Rastgele Kapanma Ve Yeniden Başlatma

Cihazınızda rastgele kapanma ve yeniden başlatma sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durumlar uzun süre kullanılan cihazlarda oluşan donanım sorunları nedeniyle kaynaklanıyor da olabilir. Cihazınızda gerekli güvenlik önlemlerini kullandığınızdan emin olun.

Açıklanamayan Finansal İşlemler

Eğer bu durum gerçekleştiyse hackerlar çoktan kişisel bilgilerinize ulaşmış ve harcamalara başlamış demektir. Bu durumda tek yapmanız gereken harcamaların size ait olmadığını gösteren bir belgeyle Amazon veya gitti gidiyor gibi ödeme siteleriyle iletişime geçmektir. Banka hesaplarını düzenli olarak takip ederseniz bu durumu çok daha çabuk fark edebilirsiniz.

Sizin Eklemediğiniz Yazılım Veya Tarayıcı Eklentileri

Telefonunuzda veya bilgisayarınızda sizin yüklemediğiniz yazılımlara rastlarsanız hacklenmiş olabilirsiniz. Ayrıca birçok kötü amaçlı yazılım tarayıcılarınıza sizin eklemediğiniz eklentilerde yükleyebilir.

Normalinden Daha Fazla Pop-up

İnternette gezinirken açılan tam ekran reklamlar ve siteler pop-up eklentileri yada virüsleri sonrasında ortaya çıkar. Anti virüs ve sistem geri yükleme gibi pratik çözümlerle bu yazılımlardan kendinizi koruyabilirsiniz.

Sizden Habersiz Gönderilen Mesajlar

Hackerlar bilgilerinizi ele geçirdikten sonra arkadaşlarınıza sosyal medya hesaplarınızı kullanarak kimlik avı mesajları gönderebilir. Daha sonra ele geçirilen bu kimlikler başkalarına satılabilir veya çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Örnek olarak ABD seçimlerinde yapılan kamuoyu oluşturma çalışmalarını verebiliriz.

Hesaplarınıza Giriş Yapamamak

Bazı hackerlar kişisel bilgileri ele geçirmekle yetinmeyip bunları ele geçirmeyi de deneyebilirler. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ilgili firmaya hesabın size ait olduğunu kanıtlayarak geri alabilirsiniz. Ayrıca virüs bulaşan cihazı da temizlemeniz gerekiyor.

Sistem Ayarlarındaki Değişiklikler

Kötü amaçlı yazılımlar sisteminizi daha hızlı ele geçirmek ve kullanmak için güç seçenekleri gibi sistem ayarlarında değişiklikler yapabilir. Sizin yapmadığınız bir değişiklikle karşılaşırsanız virüsten korunma ve kaldırma yöntemlerini kullanmanızı öneririm.