WanaCrypt0r 2.0 Siber Saldırısı Türkiye'yi de Vurdu!

Siber saldırganlar tarafından düzenlenen zararlı yazılım saldırısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu onlarca ülkeyi sardı.

Dün akşam yaptığımız haberde İngiltere'nin sağlık sisteminin veri tabanına yönelik olarak düzenlenen siber saldırıdan ve saldırganların isteklerinden bahsetmiştik.

Fakat söz konusu saldırının boyutları sanılandan çok daha büyük. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkede, 50 binden fazla bilgisayara yayılmış olan WanaCrypt0r 2.0 adlı zararlı yazılım, hem kurum ve kuruluşları, hem de bireyleri ciddi şekilde tehdit etmekte.

Güvenlik yazılım şirketi Avast tarafından paylaşılan bilgilere göre, dün sabah TSİ 09.00'da başlayan saldırı, birkaç saat içinde neredeyse 60 bine yakın bilgisayara erişerek bu bilgisayarları etkilemiş. Söz konusu yazılımın en ciddi şekilde etki ettiği iki yer ise İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve İspanya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Telefonica. Zararlı yazılımın ülkemizde hissedilen etkisi ise günün belli saatlerinde internette olan yavaşlık ve erişim problemleri olarak karşımıza çıktı.

BTK'dan Açıklama

Resmi Twitter hesabından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkenin bu siber saldırıdan etkilendiğini açıklayan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye dahil 74 ülkeye büyük bir siber saldırı düzenleniyor. Ülkemizin siber Güvenlik Merkezi USOM ön alma operasyonlarına devam etmektedir. Dünyada yayılan Wcry zararlısından korunmak için Windows sistemleri ve antivirüsleri güncelleyin! Sisteminizi taratmayı ihmaletmeyin." ifadelerini kullandı.

Nedir bu WanaCrypt0r 2.0 ve nasıl çalışıyor?

Bilgisayarlara bulaşan, bilgisayardaki dosyaları kullanılamaz hale getiren ve dosyalara erişimi engelleyen, şifreleyen zararlı bir yazılım olan Ransomware türündeki WanaCrypt0r 2.0, siber saldırganlar tarafından kullanıcıların belli bir ücret karşılığında şifrelerini geri satın almalarını sağlamak amacı ile kullanılıyor. Kullanıcının verilerini ve şifrelerini başka bir sunucuya kayıt ederek ele geçiren siber saldırganlar, bilgileri sahiplerine geri vermek için belirli bir miktarda Bitcoin talep etmekteler.

Peki bu zararlı yazılımın kökeni ne?

Henüz kesin, doğrulanmış bir bilgi olmasa da New York Times'ın yer verdiği habere göre WanaCrypt0r 2.0 adlı zararlı yazılımın, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen bir sistem açığını kullandığını iddia edilmekte.

Anti-virüs programınız ile bilgisayarınızı taratmanızı ve sistem sürümlerinizi güncellemenizi tavsiye ederiz.