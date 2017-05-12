Siber Saldırılar Bu Kez İngiltere'yi Vurdu!

Siber saldırganların son hedefi İngiltere'nin ulusal sağlık sistemi.

Son yıllarda ciddi oranlarda artan ve hem özel, hem de devlet nezdinde kurum-kuruluşların olduğu kadar vatandaşların da güvenliğini tehdit eden siber saldırılara bir yenisi bu sefer İngiltere'den eklendi.

Siber saldırganların hedefinde, İngiltere'nin ulusal sağlık sistemi veri tabanı vardı. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin başkenti Londra'nın da aralarında bulunduğu Blackburn, Nottingham, Cumbria ve Hertfordshire gibi bölgelerde, siber saldırılardan kaynaklı olarak sağlık sistemi veri tabanlarına erişim sağlanamadı.

Veri tabanının sızdırılmaması için ülkenin bazı bölgelerindeki lokal sağlık merkezleri, klinikler ve hastanelerde telefon ve bilgisayar sistemlerinin kapatılması uyarısında bulunan NHS, siber saldırganların sağlık sisteminin veri tabanını şifreleyerek, kullanıcılardan ödeme yapmaları için ücret talep eden bir sistem kullandıklarını da belirtti.

NHS'e bağlı 20'ye yakın kurumun etkilendiği saldırıyı düzenleyen siber saldırganlar, kullanıcılardan veri tabanına erişim için kullanıcılardan karşılığı 300 dolar civarında Bitcoin talep etmekteler. Uzmanlar, konunun çözülmesi için yoğun şekilde çalışıyorlar.