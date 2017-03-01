Avusturya’daki Siber Saldırıları Yapan Türk Hacker Bulundu

Avusturya’daki günlük gazetelerden Kurier’in bir askeri istihbarat görevlisine dayandırdığı haberine göre ülkenin resmi makamlarına gerçekleştirilen siber saldırıların ardındaki Türk hackerın kimliği tespit edildi.

Avusturya Ordusu İstihbarat Ofisi, yaptığı araştırmalar sonucu ülkedeki resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasındaki Türk hackerın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. ABD merkezli haber ajansı AP ile bağlantıya geçen istihbarat servisi yetkilileri, gazetede çıkan haberlerin doğru olduğunu belirtti.

Kurier gazetesinin haberine göre Avusturya’daki çok sayıda bilgisayarın maruz kaldığı siber saldırıların ardında, ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan Arslan A. isimli bir Türk bulunuyor. Avusturya parlamentosunun 7 Şubat 2017’de yaptığı açıklamada ise sitenin 20 dakika boyunca kapalı kalmasına sebep olan saldırıyı Aslan Neferler Tim’in üstlendiğini açıklamıştı.

Gazeteye göre Arslan A., erkek kardeşi ve kuzeniyle üç yatak odası ve iki banyosu olan bir evde yaşıyor. Mesleğinin ne olduğu sorulan Arslan A. siber güvenlik uzmanı olduğunu, ABD ile çok fazla bağının olmadığını ve Facebook’taki çoğu arkadaşının Türk olduğunu söyledi.

Arslan A.’nın siber saldırıyı gerçekleştirmek için 150 ülkeden 600 bilgisayarı kullandığı belirtildi. Gazetede yer alan ifadelere göre bu, nispeten küçük bir sistem. Ayrıca Türk hackerın yalnızca Avusturya’ya değil, Türk karşıtı görünen bir çok siteye de saldırmış. Gazete, "Bu milliyetçi siber saldırıların Türk istihbarat servisi MIT'in bir kolu olarak devlet adına mı davrandığını, yoksa ülkesinin kurtarıcısı mı olduğunu tartışmak anlamlı değil. Saldırıların arkasındaki gerçek nedenleri bulmak zor olacak" ifadelerini kullandı.