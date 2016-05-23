Sibirya'da Korkutan Işık Topu!

Sibirya'da karanlık saatlerde ortaya çıkan top şeklindeki büyük gök şekli insanları korkutuyor.

Aleksey Yakovlev adlı bir Rus, Tomsk bölgesinin Strezhevoy kasabasında kuzey ışıklarının arasında parlayan bu büyük ışık topunu farketti. Fotoğrafları Rus sosyal ağı Vkontakte üzerinden paylaşan Yakovlev, şeklin korkutucu olduğunu ve şoka girdiğini yazdı.

Ardından bu parlayan top #UFO hashtag'iyle sosyal medyada yayılmaya başladı. Fotoğrafların yayılmasıyla bazı insanların bodrumlara saklandığı söylendi.

Bazıları ise uzaylıları görebileceklerine inanarak, evlerinin çatılarında video kaydı yapmaya başladı. Spekülasyonlar giderek arttı ve bu olağandışı parlaklık birçok insanı korkutmaya yetti.

Peki bunun sebebi neydi? UFO'ları bekleyenler yanıldı, bu fenomene neden olan şey Rusya'nın Topol-M kıtalararası balistik füze testiydi. Rusya Savunma Bakanı, ülkenin stratejik nükleer güçlerinin Perşembe günü askeri tatbikatlar yaptığını belirtti. Topol füzesi Plesetsk'den ateşlenerek bu görüntünün oluşmasına neden oldu.