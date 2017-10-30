Sibirya'da ortaya çıkan devasa kürenin gizemi çözüldü. Birçok kişiye "uzaylılar geldi" dedirten kürenin altından Rusya çıktı.

Geçtiğimiz perşembe günü Sibirya üzerinde gözüken ve insanların “uzaylılar mı geldi?” sorusunu sormasına sebep olan o gizemli görüntünün arkasındaki sır çözüldü. Fizikçiler ve yapılan açıklamalar sayesinde ortaya çıkan bilgilere göre bu küre yabancı bir ırkın bize gelmesi sonucunda oluşmadı, bizzat insanların elinden çıkan bir icadın sonucunda oluştu.

Kuzey Sibirya’nın çok geniş bir alanı üzerinde görülen ışığın sebebinin Rusya’nın yaptığı füze testlerinden kaynaklandığı anlaşıldı. Normalde kuzey aurora ışıklarının olduğu bir bölgede ortaya çıkan ve görsel şölene inanılmaz bir boyut katan halka, fotoğrafçı Sergey Anisimov tarafından fotoğraflandı.

Anisimov’un açıklamasına göre halka ilk ortaya çıktığında kendisi biraz şaşırmış, ancak olayın ardından ilk tahmini araştırmacıların yaptığı deneyler olmuş. Işık kaybolduktan sonra köyüne dönen Anisimov, köydeki 5-6 yaşındaki çocukların “uzaylı” konuşmaları yaptıklarını duymuş.

Bu düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olan şey ise, Rus füze testlerinin bir yan ürünüydü. Rus Savunma Bakanlığından yapılan bir açıklamaya göre, Plesetsk’ten Topol kıtalararası balistik füzelerin Kamchatka’daki test aralığına doğru fırlatıldığı belirtildi. Toplamda dört balistik füzenin fırlatıldığını belirten Savunma Bakanlığı, akıllardaki pek çok soruyu da gidermiş oldu.

Astrofizikçiler, topol roketinin insanların gördükleri ışık küresini üreten şey olduğunu düşünüyorlar. Bir şans üzerine füzenin egzozundan çıkan kabarcıkların güneş rüzgarı ile tepkimeye girmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Füzelerin arkasından çıkan yakıt atıklarının yüzlerce kilometre genişlediği biliniyor.

Füze testleri başka bir zaman diliminde yapılsaydı belki de böyle bir şey ortaya çıkmayacaktı. Siz gökyüzünde kocaman bir halka görseniz, bunu ilk neye yorardınız? Yorumlarınızı bekliyorum.