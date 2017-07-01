Sıcaklığın maksimuma eriştiği şu günlerde bilgisayarınızı soğutabilmeniz için bazı öneriler sunacağız.

Bazı dizüstüler özellikle sıcak havalarda taşınabilir bilgisayardan çok, taşınabilir mangala dönüşebiliyorlar. Yerinde olmayan ısı transfer sistemine sahip bilgisayar kullanıcıları, ellerinde taşıdıkları alev topunu soğutabilmek için çareler ararlar.

Bu yazımızda derdinize biraz olsun derman olabilmek için dizüstü makinenizi soğutmanın 5 basit yolunu gösterdik. Her ne kadar takip edeceğiniz adımlardan sonra cihazınız buz dolabı gibi olmayacaksa da, önemli ölçüde sıcaklık değişimini sağlayabilirsiniz.

Windows güç yöneticisi

Kontrol paneli seçeneklerinden ya da batarya simgesine çift tıklayarak ‘Güç Seçeneklerini’ açın. Kullanmakta olduğunuz güç planının hemen yanında bulunan plan seçeneklerinden değişiklik sağlayabilirsiniz (dengeli, güç tasarrufu, v.s.) Gelişmiş güç seçeneklerini değiştir’i seçin.

İpucu : Aktif Soğutmayı Devreye Sokmak

Windows güç seçeneklerinden ya da bilgisayarınıza ait güç yönetimi yazılımından en yüksek soğutma seçeneğini aktif hale getirin. Bu menü seçeneği makineden makineye değişmektedir. Bazı makinelerde ‘aktif soğutma’ olarak geçerken bazılarında ise ‘maksimum performans’ olarak belirtilir.

Her zaman için daha fazla soğutma performansını seçin. Böylece fan daha çok çalışacak ve güçlü çalışarak, sistem daha iyi soğutulacaktır.

İpucu : İşlemci, ekran kartı, kablosuz kart v.b. bileşenler için tüm güç tasarrufu seçeneklerini aktive edin

Windows güç yöneticisine gelin ve aşağıdaki ayarları yapın

Kablosuz Adaptör Ayarları: Maksimum güç tasarrufu

Bağlantı Durumu Güç Yönetimi: Maksimum güç tasarrufu

Ekran Kartı Güç Planı : Maksimum batarya ömrü

PCI Express -> Bağlantı Durumu Güç Yönetimi: Maksimum güç tasarrufu

İşlemci güç yönetimi -> Maksimum işlemci durumu: yüzde 30 gibi düşük bir orana ayarlayın. Fakat ayarlamadan sonra bilgisayarınızın performansını denetleyin. Zira bu ayarlama, işlemcinin hızını düşürecektir.

İpucu: Bilgisayarınızı fişten çekin

Bazı dizüstü bilgisayarlar fişe takılı olduklarında, sadece batarya çalışırken olduğundan daha fazla güç harcarlar. Yukarıdaki adımları yerine getirdikten sonra, bilgisayarınızın fişini prizden çekmeniz de fayda sağlayacaktır.

İpucu: Bilgisayarı masa üzerine koyun

Bir çok diz üstü bilgisayarın havalandırması kasanın altında yer alır. Bu nedenle bilgisayarı kucağınıza aldığınızda bu girişleri kapatmış olursunuz. Hele ki yatak ya da kanepe gibi kumaş yüzeyler üzerine koyarsanız, hava akışını ciddi oranda engellersiniz. Eğer bilgisayarınızın altı ciddi anlamda ısınıyorsa, masanın üzerine ya da sehpa gibi bir yüzeye yerleştirin.

İpucu: Soğutma altlığı kullanın

Bazıları bunun en bariz soğutma tekniği olduğunu o nedenle listenin en başında yer alması gerektiğini düşünebilirler ama altlıklar bilgisayara takıldığında taşıması güçleşir ve daha az taşınabilir hale gelir. Fakat yine de razıyım diye düşünüyorsanız, uygun fiyatlı bir soğutucu altlık alarak, bilgisayarınızın ateşini düşürebilirsiniz.