Sıcaklığın Suç Oranını Artırdığı Kanıtlandı

Sıcaklık ve suç oranı arasındaki bağlantı uzun zamandır araştırılıyordu ve elde edilen son sonuçlar sayesinde doğrulandı.

Sıcaklıktaki artış ile suç oranları arasındaki artış konusunda uzun yıllardır pek çok farklı araştırma gerçekleştirildi ancak araştırmaların çoğu tutarsızdı ve elde edilen sonuçlar da hiçbir zaman yeterince net veriler elde edilmesine olanak vermedi. Her ne kadar kanıtlanamamış olsa da genel olarak sıcaklığın suçu artırdığına inanılıyordu ve son araştırmalar sonucunda bu iddia doğrulanmış oldu.

Araştırma, Güney Afrika'da Tshwane şehrinde gerçekleştirildi. Suç oranlarının ve işlenen suçların büyüklüğünün hava durumuna göre (aşırı yağış ya da yüksek sıcaklık) değişiminin üzerinde özellikle duran araştırma ekibi, konuyu açıklığa kavuşturacak sonuçları elde etmeyi başardı. Sonuçlara göre hava sıcaklığındaki artış ve suç oranlarının artışı arasında büyük bir bağ var. Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre aşırı yağışın, suç oranına herhangi bir etkisi olmadığı söyleniyor.

Araştırmanın sayısal verileri ise etkinin boyutunu ortaya koyuyor. Bu verilere göre şiddet suçlarının oranı sıcak dönemlerde %50 artıyor. Cinsel suçlarda %41'lik artış gözlemlenirken bu oran hırsızlık gibi suçlarda %12. Aşırı yağışın tek etkisi ise şiddet suçlarında ve cinsel suçlarda gözlemlendi ve bu suçların oranlarında yağışlı günlerde azalma yaşandığı belirlendi. Fakat değişim oransal olarak çok da etkileyici değil.

Sonuçlar sayesinde Güney Afrika gibi ülkelerde suçla mücadele ve önlem konusunda yeni adımlar atılabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda oldukça büyük bir sosyal çıkarım olan bu araştırma sonucu, kuzey ülkelerindeki düşük suç oranları ile sıcak ülkelerdeki yüksek suç oranlarını üzerinde de etkili gibi görünüyor.