The Happytime Murders Filmi Susam Sokağı ile Davalık Oldu

The Happytime Murders adlı film; Susam Sokağı karakterlerine benzer karakterler ile uyuşturucu ve cinsel içerikli bir film yapınca, Susam Sokağı yapımcıları tarafından davalık oldu.

Bir neslin hayatında izler bırakan, çocukluğundan parçalar taşıyan Susam Sokağı, bugünlerde bambaşka bir konsept altında gündeme geldi. Happytime Murders adlı yetişkin içerikli bir Komedi - Polisiye filmde, Susam Sokağı’ndaki karakterle oldukça benzerlik gösteren bir kuklanın başrolü oynaması kamuoyunun ve Susam Sokağı yapımcılarının dikkatini çekti.

Filmi, içerik bazında Seth Macfarlane’in yapımını üslendiği Ayı Ted’e benzetmek mümkün. İçerisinde bol miktarda cinsellik, şiddet ve uyuşturucu bulunan film, tüm bunların üzerine bir de slogan olarak “Susam Yok. Sadece Sokak Var.” cümlelerini kullanınca doğrudan davalık oldu.

Happytime Murders doğrudan çıkış noktalarının Susam Sokağı olduğunu belirtmemiş olsa da pek tabii bu tür slogan ve kukla başrolün olduğu bir filmin Susam Sokağı’nın popülerliğinden faydalanarak izleyici çekmeye çalıştığı aşikar.

Davanın nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmese de Happytime Murders ekibinin bu olay vasıtası ile ismini duyurduğu ortada. Tabii ki bu tür filmin Susam Sokağı ekibinin izni olmaksızın yapılması etik olarak yanlış olsa da son derece ilgi çekici bir filmle karşılaşacakmışız gibi duruyor.