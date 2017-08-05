Fırtına Yüzünden Bir Araç Yolun Ortasında Dimdik Kaldı

Yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bir araç kaza yaptı ve yolun ortasında dimdik bir şekilde durmayı başardı.

Şiddetli fırtınalar birçok kazayı da beraberlerinde getiriyor. Bu kazalar bazen çok büyük etkiler yaratabilirken, bazen de küçük sıyrıklarla atlatılabiliyor. İlgili kaza da fırtına yüzünden meydana geldi ancak bu sefer oldukça ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Batı Suffield'daki büyük bir fırtına, bir arabayı sürüklemeye başladı ve sonrasında dimdik yolun ortasında öylece bıraktı.Yağmur da yağıyordu ve haliyle trafikte sıkışıklıklar meydana geldi. Yağmuru da beraberinde getiren 60 mil hıza sahip fırtına, yolculara zor anlar yaşattı desek pek de yanlış olmaz.

Bu görüntüler, araçlarının içinde bekleyen bir çift tarafından kaydedildi, o esnada trafik neredeyse durma noktasındaydı. Videoyu çeken kadın, "Şu anda bir fırtınanın içindeyiz, gerçekten ne olduğunu bilmiyorum herhalde bu duruma fırtına neden oldu." dedi.

Sonrasında araç çekilse de, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına engel olamadı. İlgiyi videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.