Siemens, Dünyadaki İkinci ‘Deneyim’ Mağazasını Ankara’da Açtı

Siemens Ev Aletleri (BSH), Türkiye'deki ilk yeni nesil 'deneyim' mağazasını Ankara/Officium Beytepe'de hizmete açtı. Beyaz eşya sektörünün önemli isimlerinden Güreller'in ev sahipliğinde yapılan açılış törenine Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu ve BSH Türkiye Pazarlama Başkan Yardımcısı Alper Sengül katıldı.

Çelebioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, deneyim mağazasında tüketicilerin Siemens markasının ürün özelliklerini, yenilikçi teknolojilerini daha geniş alanlarda dijital çağın yeniliklerini kullanarak, deneyimleyerek, zengin ürün çeşitliliği içinde satın alma olanağı bulacağını kaydetti. Türkiye'deki ilk deneyim mağazasının Siemens için Türkiye'nin önemini gösterdiğini belirten Çelebioğlu, "Dünyada Çin'in ardından ikinci deneyim mağazamızı Türkiye'de açtık. Türkiye genelinde 600 mağazamız mevcut. Teknolojik, estetik ve tasarım bakımından Siemens'i seven bir kitle var Ankara'da. Bu mağazada yapmak istediğimiz şey, tüketicilerin Siemens'in gelişen ürünlerine daha yakın olmalarını sağlamak" şeklinde konuştu.

Müşterilerin artık mağazalarda ürünlere bakmanın ötesinde dokunup teknolojilerini deneyimlemeyi arzuladığını dile getiren Çelebioğlu, Beytepe deneyim mağazasını bu beklentileri karşılamak üzere özel olarak tasarladıklarını vurguladı. Tüketicilerin, deneyim mağazasında tüm ürünleri yakından inceleme imkanı bulacağını söyleyen Çelebioğlu, "Deneyim odaklı yeni nesil mağazacılık modeliyle müşterilerimizin daha geniş alanlarda dijital çağın altyapısını ve yeniliklerini kullanarak ürün satın alma tecrübesi yaşamalarını hedefliyoruz” dedi.

Çelebioğlu, 300 metrekarelik alana sahip mağazada canlı mutfak, kahve deneyim alanı, küçük ev aletleri ve elektrikli süpürge deneyim alanı, home connect (bağlı ürünler) deneyim alanı gibi her ürün grubu için ayrılmış deneyim alanlarının olduğunu ifade etti. Mağazada, yeni ürünlere ilişkin bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranların da bulunduğunu belirten Çelebioğlu, "Siemens Ev Aletleri, önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni deneyim konseptine uygun, kullanıcılarını daha geniş alanlarda ağırladığı ve onları en yeni teknolojilerle buluşturduğu, içinde bulunan ürün deneyim alanlarına sahip yeni satış noktalarını farklı lokasyonlarda da hayata geçirmeyi planlıyor" şeklinde konuştu.

Çelebioğlu, 2022 yılının sonuna değin dünyada akıllı ev aletleri pazarının 4 katına kadar büyüyeceğinin öngörüldüğüne vurgu yaparak, söz konusu büyümenin Türkiye adına çok daha fazla olmasını beklediklerini söyledi. Siemens olarak, geçtiğimiz yıl itibarıyla akıllı ev aletlerini tüketicilere sunmaya başladıklarını hatırlatan Çelebioğlu, değişen ihtiyaç ve beklentilere daha iyi yanıt verebilmek için cihaz odaklı olmanın yanında dijital servis ve ürünleri de akıllı ev aletleriyle entegre biçimde satışa sunduklarını dile getirdi.