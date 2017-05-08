Sıfır Araba Almak İsteyenler: 45 Bin TL’niz Yoksa Bu İş Yaş!

Türkiye’deki otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların en düşük motor hacimlerini ve donanım özelliklerini baz alarak yaptığı derlemeye göre, makul seviyedeki vergi oranı ve yakıt tasarrufu nedeniyle B segmenti olarak bilinen ‘küçük sınıf’ sıfır otomobiller, 45 bin TL’den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor.
50 bin TL altındaki otomobil modellerinin neredeyse tamamına yakınının motor hacmi 1200 cc’yi geçmezken, 1300-1400 cc arasındaki otomobillerin ise fiyatı 55-70 bin TL arasında seyrediyor.
Şimdi mayıs ayı itibariyle yerli ve yabancı otomobil modellerinin en düşük fiyatlılarının hangileri olduklarına bir bakalım:
Citroen - C Elysee Live 1.2 Puretech 82hp
59.500 TL
Dacia - Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg
45.000 TL
Fiat - Linea 1.4 77hp
49.900 TL
Ford - Fiesta 1.2 82PS Euro 6 Trend
55.650 TL
Kia - Rio Hatchback Comfort 1.25L 84PS
57.900 TL
Nissan - Micra 1.2 benzin Street düz vites
49.505 TL
Hyundai - i10 1.0 D-CVVT Jump
46.200 TL
Opel - Corsa 1.2 70HP MT-5 Essentia
52.900 TL
Peugeot - 208 Acces 1.2 PureTech 82 hp
55.400 TL
Renault - Clio Joy 1.2 75 bg
55.800
Seat - Ibiza 1.0 75hp Referance
47.400
Volkswagen - Polo 1.0 75 PS Trendline
53.200