Sıfır Araba Almak İsteyenler: 45 Bin TL’niz Yoksa Bu İş Yaş!

Yapılan yeni bir piyasa değerlendirmesi, 45 bin TL’yi gözden çıkarmayan kişilerin sıfır araba ihtimalinin neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor.

Türkiye’deki otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların en düşük motor hacimlerini ve donanım özelliklerini baz alarak yaptığı derlemeye göre, makul seviyedeki vergi oranı ve yakıt tasarrufu nedeniyle B segmenti olarak bilinen ‘küçük sınıf’ sıfır otomobiller, 45 bin TL’den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor.

50 bin TL altındaki otomobil modellerinin neredeyse tamamına yakınının motor hacmi 1200 cc’yi geçmezken, 1300-1400 cc arasındaki otomobillerin ise fiyatı 55-70 bin TL arasında seyrediyor.

Şimdi mayıs ayı itibariyle yerli ve yabancı otomobil modellerinin en düşük fiyatlılarının hangileri olduklarına bir bakalım:

Citroen - C Elysee Live 1.2 Puretech 82hp

59.500 TL

Dacia - Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg

45.000 TL

Fiat - Linea 1.4 77hp

49.900 TL

Ford - Fiesta 1.2 82PS Euro 6 Trend

55.650 TL

Kia - Rio Hatchback Comfort 1.25L 84PS

57.900 TL

Nissan - Micra 1.2 benzin Street düz vites

49.505 TL

Hyundai - i10 1.0 D-CVVT Jump

46.200 TL

Opel - Corsa 1.2 70HP MT-5 Essentia

52.900 TL

Peugeot - 208 Acces 1.2 PureTech 82 hp

55.400 TL

Renault - Clio Joy 1.2 75 bg

55.800

Seat - Ibiza 1.0 75hp Referance

47.400

Volkswagen - Polo 1.0 75 PS Trendline

53.200