ÖTV ile %5 ila 15 arasında fiyat artışı yaşanan sıfır arabalara şimdi de önümüzdeki aydan itibaren %20’ye yakın oranlarda kur farkı zammı yapılması bekleniyor.

Borusan Manheim Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu, geçtiğimiz yıl birçok kişinin araba almaya yanaşmamasına sebep olan %5-15 arası ÖTV zammının ardından, Nisan ayında da kur farkına bağlı olarak %20’ye yakın zam geleceğini açıkladı. Kur farkının, distribütörlerin ve yetkililerin kar marjlarının son derece azalmasına sebep olduğunu söyleyen Terzioğlu, “Fiyatları hesaplı olan 2016 model sıfır km araçlarda sona gelindi ve 2017 model otomobillere yaklaşık yüzde 20’ye varan kur farkı zammı uygulanmaya başlandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin görüşüne (OYDER) göre ÖTV’deki artış ve kur farkı zammının da etkisiyle sıfır otomobil piyasasında yüzde 15’lik bir daralma yaşanabilir. Geçen yıl 1 milyon adet sıfır otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı ülkemizde, 2017’de bu sayının 850 bin adet civarında olması bekleniyor” dedi.

Sıfır araçlara olan rağbetin kur farkı zamlarından dolayı azalacağını ve talebin ikinci el otomobillere kayacağını söyleyen Terzioğlu, “Örneğin 2011 – 2012 model otomobili olanlar, bunları satıp, eskinin yenisi olarak tabir ettiğimiz 2015 - 2016 otomobilleri satın alacaklar. Geçen yıl ülkemizde 5.8 milyon adet ikinci el otomobil satıldı. 2017’de ise bu rakamın 6.5 milyon adede çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Bankaların verdikleri kredilerin belirli bir faiz dengesine oturtulması gerektiğini de söyleyen Terzioğlu, “Hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda şu an kredi faizleri konutta aylık yüzde 1’in altında, otomobilde ise yüzde 1.2’ler seviyesinde. Oranlar bu şekilde devam ederse, hem sıfır otomobil pazarı bu süreci fazla yara almadan atlatır hem de ikinci el piyasasındaki canlılık artarak devam eder” dedi.