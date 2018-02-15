Paulo Constantino isimli Youtube kullanıcısı, sıfırdan işlemci tasarladı.

Bilgisayar dünyasında sadece eğlenmek için oluşturulan şeyler, büyük hayaller için küçük bir adım niteliğinde olabiliyorlar. Bundan tam 1,5 yıl önce tanıtılan Megaprocessor ise bunlardan biri. Bir oda büyüklüğündeki Megaprocessor, tüm bileşenleri rahatlıkla görünür olacak şekilde tasarlanmıştı. Şimdi ise aynı bunun gibi sıfırdan tasarlanan bir CPU, CPU tasarımı tarihine farklı bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Paulo Constantino, evdeki imkanlarla sıfırdan bir 8-bit CPU tasarladı.

İşte Megaprocessor'dan çok daha küçük boyutlara sahip olan işlemcinin detayları:

Bu küçük CPU'yu Breadboard üzerinde inşa eden Paulo Constantino, tam anlamıyla bir kablo karmaşası ile tüm bileşenlerin birbirine bağlanmasını sağlamış. Tüm programlama işleri DIP anahtarlarıyla yapılmış. CPU, 0'dan 255'e kadar sayma gibi basit işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Bu tip projelerin şüphesiz en önemli tarafı ise, geçmişe ışık tutmasıdır. Breadboard'lar günümüzde kablo sarma gibi eski tekniklerin yerini almış olsalar da, şu anki CPU tasarımlarının temelini oluşturmaktadırlar. Günümüzün modern PCB tasarımları ve devre kartlarının üretilebilmesi için bu teknolojilerin icat edilmiş olması gerekiyordu.

Yukarıdaki fotoğraf, 1977 yılında tasarlanan Zilog Z80'in arka kısmını gösteriyor. Federico Faggin tarafından tasarlanan Z80, yine 8-bit bir CPU idi. Aynı zamanda ilk tek yongalı mikroişlemcinin (Intel 4004) de geliştirilmesine liderlik eden Federico Faggin, sonraki birkaç Intel CPU'su (8008, 4040 ve 8080) için yol gösterici olmuş oldu. Z80, 8080 modeline göre büyük bir gelişme kaydederek, yazılım uyumluluğunu korudu ve günümüze kadar gelmeyi başardı. Z80'in üretimi halen devam ediyor. Bugün kullanılan teknolojilerin temelini oluşturan kablo sarma teknolojisi ile Breadboard arasındaki benzerliği çok net bir şekilde anlayabiliyoruz.

Basit bir 8-bit CPU için bu kadar kablo karmaşası sizin için anlamsız geliyor olabilir. Bu karmaşa, bize çok fonksiyonlu kompleks çiplerin ve yeni montaj yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini anlatıyor. Arttırılan saat hızları bu uzunlukların titiz bir şekilde kontrol edilmesini gerektiriyor.

Benzer şekilde Megaprocessor ise üniteler arasındaki mesafeyi kısaltmayı, daha az güç tüketimi sağlamayı ve maksimum performans elde etmeyi amaçlıyordu.

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