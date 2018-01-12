App Store üzerinde normalde ücretli olarak bulunan 1Password uygulaması, deneme yapmanız için kısa süreliğine ücretsiz olarak mağazada yer alacak.

Yıl oldu 2018, sizler hala şifrelerinizde "1234" gibi sıralı sayılar mı kullanmaktasınız ? Artık bu tutuma son vermenizin bizce zamanı geldi. Apple, kullanıcılarına App Store üzerinde bir ücretsiz deneme bölümü oluşturdu. Bu bölümde, normalde ücretli olan uygulamaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için, kısa süreliğine uygulamaları deneme imkanı bizlere tanınıyor. Bu bölüm için ilk duyurulan uygulama, şifre güvenliğimizi sağlamamızda yardımcı olan 1Password.

Uygulamanın amacı ve işleyişi hakkında daha önce bir haber paylaşmıştık, ona buradan ulaşıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Uygulamayı denemek için yapmanız gerekenlerden bahsedelim. İlk olarak, App Store'a girmeniz gerekiyor, ordan 1Password uygulamasını bulup uygulama penceresine giriş yapın. Alt bölümde, ücretsiz deneme seçeneği göreceksiniz, orayı seçin ve kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Uygulamayı beğenmediyseniz, satın alıma geçmeden, Apple kimliğiniz üzerinden ayarlamaları sıfırlayabilirsiniz.

Apple tarafından bu gibi ücretli uygulamalar için, kısa süreliğine deneme süreci tanınması oldukça güzel bir uygulama olmuş. Kısa süreliğine, bu ve bunun gibi uygulamaları App Store üzerinden bulup deneyebilirsiniz. Ayrıca, 1Password uygulaması sayesinde, güvenliğinizi sağlamanın ne kadar önemli olduğunu göreceğinizden eminiz.