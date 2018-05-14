Bir araştırmacının yaptığı habere göre, en popüler e-posta şifreleme yöntemlerinden ikisi olan PGP ve S/MIME'de oluşan bir açık yüzünden şifrelenmiş e-postalar tehlike altında.

İnternet’in e-posta şifreleme için en yaygın kullanılan iki şifreleme yöntemi (PGP ve S / MIME) şifrelenmiş mesajların düz metnini ortaya çıkarabilecek saldırılara karşı hassas durumda. Bu şifreleme yöntemini kullanan kullanıcıların, e-postalarının tehlike altında olduğu, yöntemlerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi. Almanya'da Münster Üniversitesi'nde eğitim veren bilgisayar güvenliği profesörü Sebastian Schinzel, “Açıklar, geçmişte gönderdiğiniz şifreli e-postalar da dahil olmak üzere, şifrelenmiş e-postaların düz metnini ortaya çıkarabilir” diye yazdı.

Şu anda güvenlik açığı için güvenilir bir düzeltme olmadığını belirten Schinzel, hassas iletişim için PGP / GPG veya S / MIME yöntemlerini kullanıyorsanız, e-posta istemcinizde şimdilik bunu devre dışı bırakmalısınız şeklinde uyarılarda bulundu. Kişisel Twitter hesabından kullanıcıları uyaran Schinzel'in tweetleri yüksek retweet sayılarına ulaştı.

Sebastian Schinzel'in uyarılarına, siber dünyada vatandaş hürriyetlerini korumak amacıyla çalışan organizasyon Electronic Frontier Foundation'dan da destek geldi. Kullanıcıların Thunderbird, macOS Mail ve Outlook'ta eklentileri devre dışı bırakmaları konusunda EFF de uyardı. E-posta istemcinizi kullanarak aldığınız şifreli PGP mesajlarının da şifresini çözmememiz gerektiği belirtildi. Araştırmacının sicilini ve EFF'nin onayını göz önüne aldığımızda e-posta istemcilerinde PGP ve S / MIME'yi devre dışı bırakmak mantıklı bir karar olabilir.