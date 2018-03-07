  • Şifresi Yanlış Girilip 47 Yıl Kullanılamaz Hale Gelen iPhone

Şifresi Defalarca Yanlış Girilen iPhone, 47 Yıl Kullanılamaz Hale Geldi!

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Çin’in Şangay şehrinde yaşayan bir annenin 2 yaşındaki çocuğu, kadının iPhone’unu eline alıp şifreyi defalarca yanlış girdi. Telefon, yanlış girilen şifreler yüzünden 47 yıl boyunca kullanılamaz duruma geldi.

iOS’un güvenlik önlemlerinden bir tanesi de yanlış bir şifre girildiğinde devreye giren zamana dayalı emniyet uyarı sistemidir. Yöntem ise oldukça basit: Eğer birisi iOS cihazınıza şifreyi yanlışlıkla girerse yazılım, bir süre boyunca telefonda başka bir işlem yapılmasına izin vermez. 
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Çin’den gelen bir habere göre kadın, henüz yeni yürümeye başlayan çocuğuna bazı eğitim videolarını izlemesi için iPhone’unu verir. Bu sırada çocuk muhtemelen bir süre telefonla ilgilenmez ve cihazın ekran kilidi devreye girer. Çocuk da bunun üzerine telefona erişmeye çalışır.

Defalarca kez yapılan başarısız şifre denemelerinin ardından iPhone, tam 25 milyon dakika boyunca iOS’un başta belirttiğimiz güvenlik önlemini devreye sokar. Bu süre, yaklaşık 47 yıla tekabül ediyor. 

Cihazı şifresinin kırılması için Apple Store’a götüren kadın, buradaki teknisyenlerden bir tanesinin kendisine ‘biz 80 yıla kadar şifre kilidi olan cihazlar gördük, dert etmeyin’ şeklinde açıklama yaptığını söylüyor. 
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Telefonun akıbetinin ne olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi fakat sorun, yüksek ihtimalle kısa sürede çözülmüştür.
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