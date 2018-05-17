iPhone Karşılığında Nissan 350Z Alan Adamın Hikayesi

2007 senesinde ilk iPhone'lar AT&T adlı operatör müşterileri için öncelikli satışa çıkarılmıştı ve başka operatörlerin SIM kartları ile çalışmamaktaydı.

Apple, daha sonraları diğer operatörlere ve ülkelere de satmış olsa da erkenden sahip olmak isteyenler için bir Hacker genç iPhone'ların kilidini kırmayı başarmıştı. İlk iPhone'ların kilidini açmak zordu, çünkü bu cihazlar yeni bir teknolojiydi ancak GeoHot olarak da bilinen George Hotz, Ağustos 2007'de sadece 17 yaşındayken oldukça hızlı bir şekilde ilk iPhone'un SIM kilidini kırmayı başardı.

Hotz'un kişisel bloguna göre, operatör firması Certicell'in kurucusu Terry Daidone kırılmış bir iPhone karşılığında kendisine 3 adet iPhone 8 ve Nissan 350Z teklif etti. Teklifi kabul eden Hotz, henüz 17 yaşındayken arkadaşlarının hayal bile edemeyeceği bir Nissan 350Z'ye sahip olmuştu. Daha sonra 2010 senesinde PlayStation 3 oyun konsollarını kırmayı başaran George Hotz'un, PS3'ü kıramadığına dair internet ortamında söylentiler ortaya çıkmıştır. Söylentiler sonrası video ile PS3'leri kırdığını kanıtlayan Hotz'a, Sony tarafından dava açılmıştır.

George Hotz, 2015 yılının ikinci yarısında, Silikon vadisinde Comma.ai adında kendine ait bir şirket kurmuştur. Hotz'un şirketi yapay zeka algoritmaları kullanarak sürücüsüz otomobil üretme konusunda çalışmalar yapmaktı. Hatta Elon Musk da, Hotz'dan Tesla Otomotivler için sürücüsüz otomobil algoritması geliştirmesini istemiştir fakat ikili ücret konusunda anlaşamayınca iş olumsuz sonuçlanmıştır.