Sigara İçme Alışkanlığınızı 'Dedenizden' Edinmiş Olabilirsiniz!

Bilim insanlarının araştırmalarına göre DNA'dan aktarılan genetik miras dışında sigara içme alışkanlıkları gibi miraslarda 5 kuşağa kadar iletilebiliyor.

Her insan kendi ailesinden belirli parçalar alıyor. Başta anne baba olmak üzere dedelerimiz, halamız, dayımız veya başka yakın akrabalarımızdan çeşitli genetik miraslar alıyoruz. Peki ailelerimizden aldığımız tek miras genetik anlamda mı oluyor? Yapılan araştırmalara göre ailelerimizden miras aldığımız her şey DNA’larımızda kodlanmış durumda değil. Araştırmacılar, atalarının yaşam deneyimlerini algılamaya çalışan insanlar üzerinden bir araştırma yaptı. Biyolojik bilgiyi ileri kuşaklara aktarmak için DNA’dan yararlanmak zorunda kaldığımız düşünülüyor. Yeni bulunan bulgulara göre ise “epigenetik miras” ismi verilen bir başka yöntemle sigara içme, diyet, stres gibi şeyler, gelecek nesillere aktarılabiliyor.

Çarşamba günü bir dergide yayınlanan çalışmada solucanlar üzerinde araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda epigenetik miras sistemi ile 5 kuşağa kadar miras bırakılabileceği anlaşılmış.

Her ailenin birbirine yakın fiziksel özellikleri dışında duygusal anlamda da yakın olduğunu gösteren bu genetik miras, stresli bir annenin stresli bir kızının olma ihtimalini artırıyor. Aynı şekilde sigara içmek biyolojik genlerle yeni nesle geçmemesine rağmen epigenetik miras yolu ile yeni nesle geçebiliyor.