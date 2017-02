Sigara günümüzün en tehlikeli ürünlerinden biri. Sağlığa zararlı bu maddeyi bırakmaya karar verdiğinizde, vücudunuzda aşama aşama neler olacağını biliyor muydunuz?

20. ve 21. yüzyıldaki sağlık problemlerinin belki de en önemli nedeni için sigarayı örnek gösterebiliriz. Ülkemizde de yoğun olarak tüketilen bu ürün, insan yaşamını an be an tehdit ediliyor. Eğer siz de sigara bağımlılarındansanız, bu kanser çubuklarını her yaktığınız seferde vücudunuza 7000 adet kimyasal madde alıyor olduğunuzu hatırlatalım. Oldu ya, bu illet nesneyi ağzınıza koymama kararı aldınız; peki bu kararın vücudunuza ne gibi etkileri olacak? Farenizi aşağı kaydırarak aşama aşama neler olacağını okuyabilirsiniz.

1.Aşama: İlk 20 Dakika

Kalp atışlarşınız ve kan basıncınız normale dönecek. Sigara içtiğinizde, içindeki nikotin yüzünden epinefrin ve morepinefrin ortaya çıkar. Bu kalp atışlarınızın hızlanıp damarlarınızın daralmasına sebep olur. Ayrıca el ve ayak parmak uçlarınızın soğumasına neden olur. İlk 20 dakikadan sonra parmak uçlarınız da daha sıcak olacak!

2.Aşama: 2 Saat Sonra

Vücut nikotin eksikliğini hissedeceği için huysuzluk, gerginlik ve uyumada zorluklar ortaya çıkabilir. Bunun temel nedeni ise nikotin yüzünden normalden fazla dopamin salgılamamız ve eksikliğinde beynin bunu fark etmesidir.

3.Aşama: 8 saat sonra

Kandaki oksijen miktarı normale döner. Sigara içenlerin kan hücrelerinde büyük miktarda karbondioksit bulunur. Karbonmonoksit, kan hücrelerine bağlanmada oksijen ile yarış halindedir. 8 saat sonra kanınız, karbonmonoksitten temizlenmiş olur.

4.Aşama: 24 Saat Sonra

Sigarasız geçen ilk 24 saatten sonra, bırakan şanslı kişinin öksürük miktarı artar. Korkmayın; bu, vücudun kendini toksinlerden temizlemesinin bir yoludur. Ayrıca bu kadar kısa bir süre içerisinde, kalp krizi geçirme riski çok çok düşük bir seviyeye geriler.

5.Aşama: 48 Saat Sonra

Nikotin ve zararlı kimyasallar neredeyse vücuttan tamamen atılır. Sinir uçlarının zarar görmüş bitim noktaları büyümeye başlar. Yemeklerin tadını ise daha iyi almaya başlarsınız.

6.Aşama: 72 Saat Sonra

Nikotin temelli mide bulantısı, baş dönmesi, depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklar neredeyse tamamen geçer.

7.Aşama: 1 Ay Sonra

Şeker, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi sigara kullanımından kaynaklanabilecek riskler azalır.

8.Aşama: 3-9 Ay Sonra

Öksürme, nefes darlığı gibi yan etkiler tamamen gider. Akciğerler, sigaranın verdiği hasarı onarmış olurlar.

9.Aşama: 1 Yıl Sonra

Yaklaşık bir yıl sonra, damar daralması nedenli kalp hastalığı riski %50 azalır.

10.Aşama: 10 Yıl Sonra

10 yıl sonra ise akciğer kanseri olma riski %50 azalır.

11.Aşama: 15 Yıl Sonra

15 yıl sonra kalp hastalığı riskiniz hiç sigara içmemiş biriyle aynı olur.