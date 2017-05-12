Sigarayı Bıraktıktan Sonra Vücudumuzda Neler Olur?

Sigarayı bırakma konusunda hevesli iseniz fakat bir türlü gereken itici gücü bulamıyorsanız, bu video işinize yarayabilir.

İnsanlığın en kötü alışkanlıklarından biri olan ve kendimize zarar verdiğimizi bildiğimiz halde durmadan tükettiğimiz sigara, ülkemizde de yaygın olarak kullanılmakta ve her geçen gün, sigara kullananların sayısı arttığı gibi sigaraya başlama yaşı da giderek düşüyor.

Fakat yaratılış harikası olan insan bedeni öylesine mükemmel bir sisteme sahip ki, sigara gibi bir zehri kullansanız bile belli bir süreden sonra vücudunuz, hiç sigara kullanmayan bir insanın vücudu gibi, eski sağlıklı günlerine dönebiliyor. Yani bir nevi vücut kendini toplarlıyor.

Eğer sigara kullanıyor ve bırakmak istiyorsanız, fakat bu önemli adım için sürekli kendinizi motive edecek, yani tabiri caizse 'sizi gazlayacak' şeyler arıyorsanız, sosyal medya mecraları üzerinden kanser hastalığı teşhisi, tedavisi, tedavi sonrası süreçleri ve kansere yakalanma riskini azaltma konularında İngilizceden çevrilmiş bilimsel araştırma kaynaklı doğru bilgi verme misyonunu benimsemiş Kanserle Dans Derneği tarafından hazırlanan bu güzel videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.