Sağlıklı Ciğer ve Sigara İçilen Ciğer Karşılaştırması

Sigaranın sağlığa zararlı olduğu hiç kimse için bir sır değil. Buna karşın çekilen bu karşılaştırma videosu, durumun vehametini gözler önüne seriyor.

Western Carolina Universitesi'nde hemşire olarka görev yapan Amanda Eller'ın Facebook sayfasında paylaştığı video oldukça dikkat çekiyor. Amanda, 20 sene boyunca günde bir paket sigara içmiş birinin ciğeri ile herhangi bir biçimde sigara dumanına maruz kalmamış bir ciğeri karşılaştırıyor.

Sigara içilen ciğerin görüntüsünün haraplığı bir yana, oksijeni içine çekmekte ne kadar zorlandığı da videodan görülebiliyor. Bu elbetteki vücudun oksijen ihtiyacını giderememesi, vücuda uzun vadede daha sağlıksız kan pompalaması anlamına geliyor. Elbette ki bir yandan da acı dolu, daha kısa süreli ve sağlıksız bir hayatın da habercisi demek.

Her ne kadar sigara, bırakması kolay olmayan ve alkol de dahil olmak üzere şu an dünyadaki en yaygın kötü alışkanlık olsa da, bir şekilde daha yaşanabilir bir hayat için adımlar atmak en doğrusu olacaktır. İster profesyonel bir yardım alın, ister daha az zararlı alternatiflere yönelin, isterseniz de kendi iradenizle buna bir son vermeye çalışın; sigarayı bırakmak kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri olacaktır.