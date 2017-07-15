Sigorta şirketini dolandırmak amacıyla sahte bir kaza sahneleyen kişiler, sürücünün araç kamerası sayesinde başarısız oldu.

Sigorta firmalarını sahte kazalarla dolandırmak bir çok ülkede yaygın bir durum. Yine bunu yapmak isteyen bir çift dolandırıcı, bu kez olayı kaydeden kamera yüzünden ardına bile bakmadan kaçmak durumunda kalıyor.

Araçların ön camına takılan küçük araç kameraları, son zamanlarda oldukça popülerleşti. Bu kameralar kimi zaman kazalarda kanıt olacak videolar çekti, kimi zaman da böyle dolandırıcıları suç üstü yakaladı, gülünç bir şekilde.

Klipte kendi yolunda sakince giden sürücünün önüne birden kenardan motosikletli biri çıkıyor ve duruyor. Sürücü bunu görüp çarpmadan yavaşça duruyor. Bunun üzerine dolandırıcı motosikletini geri geri götürerek araca çarpıyor ve ardından kendini kaputun üzerine atıyor. Tüm bunları dışardan kaydeden bir suç ortağı da o sırada ortaya çıkıyor.

Kadının panikle araçtan çıkıp kamerasının olduğunu söylemesinin ardından dolandırıcı arkadaşını da alıp kaçmaya başlıyor. Onlar kaçarken de kadın polisi arayıp durumu anlatmaya başlıyor.

Eğer aracınıza bir yol kamerası takmayı düşünüyorsanız, dolandırıcıların bu gülünç videosu sizi tetikleyen an olabilir.