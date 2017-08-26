Sihirbaz Hilelerini Hacamat Eden Telefon: Xperia XZ Premium

Akıllı telefon dünyasında son zamanlarda geriye düşmüş de olsa gövde kalitesi ve kullanıcı deneyimi alanında üstünlüklere sahip olan Sony'nin amiral gemisi XZ Premium, 960 FPS kamerasıyla üç farklı sihirbaz hilesini ortaya çıkarıyor.

"Bunu nasıl yaptı?" diye her hareketten sonra kendimize sormuş hatta merakla kıvranmışızdır. Sihirbaz gösterilieri tabi ki el çabukluğunun birer eseri ve bunları göremediğimiz için sihir diyoruz. Sony Xperia XZ Premium bize tam da bu alanda yardımcı oluyor.

Tanıtıldığı gün 960 kare/saniye video kaydıyla hiç beklenmeyeni yapan Sony, teknolojisini gizli tutmayı başararak "wow" faktörünü ele geçirmişti. Telefonu tasarımsal olarak büyük çerçeveleriyle eskiden kalmış gibi görünse de sunduğu teknolojiler son derece güncel. Max Randall, ya da diğer adıyla "The Chelsea Joker" ile anlaşan Sony, sihirbazlık hilelerindeki el çabukluğunu amiral gemilerinin keskin gözleri yakalayabilecek mi görmek istediler. Sonuç ise alttaki videoda. İyi seyirler.