iPhone telefonunuzun günlük kullanımı esnasında sıklıkla karşılaşabileceğiniz basit sorunlara nasıl çözüm getirebileceğinize dair bazı ipuçları sunarak, işinizi kolaylaştırıyoruz.

Satın aldığınız telefonlarda bazen bir takım sorunlara rastlayabilirsiniz ancak bu sorunların bazılarını çözmek gerçekten de basit.

Eğer ‘home’ tuşu takılı kaldıysa, ya da parmak izinizi okuyamıyorsa, kulak temizleme çöpü gibi ucu pamuklu küçük bir çubuğu alkole batırarak, home tuşunu temizleyebilirsiniz. Temizlerken buton çevresinin içini de temizlediğinize emin olun.

Telefonunuz yavaş şarj ediyorsa, şarj girişi içerisinde pamuksu bir madde sıkışmış olabilir. Bir kürdan kullanarak girişi temizleyebilirsiniz.

Görüşme esnasında karşınızdakinin sesini duymakta güçlük çekiyorsanız, benzer şekilde kulaklıkta da pamuk ve benzeri maddeler birikmiş olabilir. Kulaklığı temizlemek için bir silgi kullanabilirsiniz.

Şarj kablonuz ya da kulaklık kablolarınız aşınıyorsa, elektrik bandı kullanarak yıpranan bölümleri kaplayabilirsiniz.

Telefonunuzu koyabileceğiniz bir ayaklık yapmak isterseniz, iki adet klips kullanabilirsiniz.

Ekran kalemi kullanmak isterseniz, kulak temizleme çubuğunun pamuk olmayan bölümünü alüminyum folyo ile kaplayarak, pamuklu bölümü ıslatırsanız, ekran üzerinde rahatlıkla kaydırma yapabilirsiniz.

Telefonunuz ıslanırsa, ayakkabı kutularında bulunan silikon jel paketlerini kullanabilirsiniz. Telefonunuzu silikon jel paketlerinin dolu olduğu bir kutuya koyun. Bir süre sonra bu paketler, çevrelerindeki tüm ıslaklığı gidereceklerdir.

SIM kartınızı çıkarmak isterseniz, ataç kullanarak çıkarabilirsiniz.

İşte bu kadar basit!