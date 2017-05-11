PES 2017 Android ve iOS İçin 'Resmi' Olarak Gelmek Üzere!

Bir süre önce kısmi olarak yayımlanan PES 2017, Android ve iOS marketleri için resmi çıkışını bu ay gerçekleştirecek.

Bilgisayar ve oyun konsollarındaki en iyi futbol oyunu tartışmaları yıllardan beri sürerken, EA'nın güçlü elini oluşturan FIFA serisinin hayranları, Konami'nin daha gerçekçi ve daha mücadeleci bir PES çıkardığını görünce şaşkınlık geçirmişlerdi. Haliyle gittikçe kızışan rekabet ve hangisinin daha iyi olduğu konusundaki tartışmalar artık mobil platformlarda da devam edecek. Çünkü uzun zamandan beri beklenen PES 2017, dünya genelinde mobil marketlere giriş yapmak üzere!

Ücretsiz olarak oynanacak futbol oyunu; kulüp ligleri, milli takım turnuvaları ve elbette lisanslı UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte cep telefonlarımıza ve tabletlerimize gelecek. Konami, oyunun mobil cihazlar için optimize edildiğini duyurmasına rağmen, uzunca bir süredir hareket halindeyken sorun çıkarmayacak akıcı bir grafik motoru üzerinde çalışıyordu.

Belirli bölgelerde daha önce gerekli geliştirmeler için kısmen yayımlanan PES 2017’nin kurulum dosyalarına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz. Fakat biraz daha sabretmenizi ve daha stabil bir oyuna kavuşmanızı tavsiye ediyoruz:

PES 2017 10 farklı dilde ve dokuz farklı yorumcu dilinde kapsamlı bir arayüzle sunulacak.

Aslında 2010 yılından beri mobil ortamda birçok oyun yayımlayan Konami, artık en iddialı oyunuyla mobile gelecek ve futbol severlerin gönlündeki yerini perçinleyecek.