Okul kuralları, tahmin ediyoruz ki en az bir defa herkesin başını ağrıtmıştır. Ancak birazdan bahsedeceğimiz okulların kuralları bir başka, sanırız biraz aşırıya kaçılmış. İşte var olduğuna inanamayacağınız 10 okul ve sıkı kuralları!

Okul kuralları, belki de öğrenciler için gündelik hayattaki en bunaltıcı etmenlerdir. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bazen anlamsızca dayattığı birtakım anlamsız kısıtlamaları maalesef herkes yaşıyor. Bunları söylerken; gençlerin yaratıcılığını arttıracak, bilimsel düşünme güçlerini geliştirecek kurallardan bahsetmiyoruz. Keşke her okulda böyle kurallar olsa! Kastettiklerimiz, hiçbir manası olmayan dayatmalardır. Ancak bu anlamsız tutumların aşırıya kaçtığı bazı örnekler de yok değil. İşte varolduğuna inanamayacağınız 10 okul kuralı!

1- Duncanville Lisesi

Teksas’taki Duncanville Lisesi, çok sıkı bir giysi kuralı uyguluyor. Her öğrenci belli bir kıyafet giymek ve yakalarına isimlerinin yazılı olduğu bir etiket takmak zorundalar. Bu kural ilk defa getirildiğinde öğrenciler ayaklanmış ve okulda olay çıkmış. Polis ayaklanmayı bastırınca, öğrenciler Change.org’da bir kampanya başlatarak pasif direnişe geçmişler. Ancak bu güne dek pek bir sonuç alınamamış.

2- Oral Roberts Üniversitesi

Tulsa-Oklohoma’da bulunan bu üniversite, dini bir okul. ABD’deki az sayıda Hristiyanlık temelli üniversitelerden biri olan Oral Roberts, birçok katı kurala sahip. Haftada bir kiliseye gitmek zorunlu. Ayrıca öğrencilerin piercing veya dövme yaptırması yasak. Evlilik öncesi ilişki yasak olduğu gibi, hemcinsleri ile ilişkide olduğu öğrenilen öğrenciler okuldan atılıyorlar.

3- Haven Ortaokulu

Haeven Ortaokulu’nda tuhaf birşey yaşandı ve kız öğrencilerin tayt giymesi yasaklandı. Özellikle yoga ve legging tarzı taytların giyilmesi, okul yönetimi tarafından “erkeklerin dikkatini dağıtıcı” olarak nitelendirildi. Bu duruma aileler karşı çıkmış ve bazı kız öğrenciler oturma eylemi yapmış olsalar da, okul yönetimi geri adım atmadı.

4- Asbury Üniversitesi

Kentucky’de bulunan bu Hristiyan değerleri temelli üniversitede dans etmek serbest, ancak yalnızca düğün ve kutlamalarda! Sigara içmek, pornografik içerik barındırmak, uyuşturucu kullanmak ve içki içmek kesinlikle yasak. Ayrıca herhangi bir okkült topluluğu -satanizm gibi- destekleyemez, ahlak dışı kıyafetler giyemezsiniz.

5- Caprock Akademisi

Caprock Akademisi, aslında bir ilköğretim kurumu. Okul yönetimi öğrencilerin saçlarını tamamen kel kalacakları şekilde kestirmelerini yasaklamış. Küçük yaşta kansere yakalanan öğrencilerden Delaney Clements tedavi görürken saçlarını kaybetmiş. Kamryn Renfro isimli 11 yaşındaki kız öğrenci ise arkadaşına destek olmak için saçlarını kazıtmış, ancak okul yönetimi kendisini okula almamış. Haber duyulunca her yerden protesto edilen okul, bu kuralı değiştirmek zorunda kalmış.

6- Carver Collegiate Academy

Bu okulda; arkadaşlarınızla konuşmaktan el-kol hareketlerinizin nasıl olacağına varana dek, 51 sayfalık bir “derste davranış kuralları” halihazırda yürürlükte. Eğer derste uyuyakalırsanız, ceza olarak kütüphanede belli bir saate dek ders çalışmak zorundasınız. Eğer bu cezadan kaçarsanız, doğrudan uzaklaştırma alıyorsunuz.

7- Ozark Hristiyan Okulu(OCC)

Ozark, Missouri eyaletinde bulunan aşırıcı bir Hristiyan üniversitesi. Burada sigara bile içmek yasak. Erkekler ve kızlar birarada vakit geçirmek istediklerinde, onların başında bir gözlemcinin bulunması gerek. Piercing yaptırmak ve kızların saçlarını boyamaları yasak!

8- Achievement First Crown Heights Ortaokulu

Bu okul o kadar sıkı kurallara tabi ki, öğrencilerin %16’sı her gün okul sonrası ceza nedeniyle kütüphanede kalıyor. Eski bir öğrencilerden biri sadece öğretmeninin gözünün içine bakmadığı için bile kütüphane cezası almış. Bu okula giden öğrencilerin aileleri bile, sık sık öğretmenlere kuralları biraz esnetmeleri için ricada bulunuyorlar.

9- Johnson Üniversitesi

Florida Hristiyan Okulu olarak da bilinen bu üniversite, sanki öğrencilerini kontrol etmeye and içmiş. Okulda yapılan kural ihlalini çeşitli seviyelere bölen okul yönetimine göre; “seviye 1”lik bir ceza şiddet içeren bilgisayar oyunları oynamak iken, “seviye 5”e örnek ise kopya çekmek sayılabiliyor.

10- Kasetsart Üniversitesi

Bankok’daki bu üniversitede; öğrencilerin kopya çekmesini engellemek için kafalarına kartondan yapılmış şapkamsı bir nesne geçirmeleri, bir kural haline gelmiş. Öğrenciler bu kurala uymadan sınava giremiyorlar. Bu kural, muhtemelen Tayland’da sınavlarda öğrencilerin kafasına kutu geçirmesi kuralından esinlenerek bulunmuş.