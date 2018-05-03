Kimi zaman söylediğimiz ufak bir kelimenin sonucu bambaşka sonuçlar doğurabiliyor. Elon Musk ise bu konudan son dönemlerde muzdarip olan önemli bir isim. Bu noktada, ‘sıkıcı sorular sormak çok iyi değil’ diyen Musk’ın bu cümlesi Tesla'nın hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu.

Tesla Genel Müdürü Elon Musk, analistlerin elektrikli otomobil üreticilerinin mali durumu hakkında sorduğu soruları reddetmesi ile Wall Street analistlerinden ve yatırımcılardan büyük bir tepki topladı. Çarşamba günü yapılan konferans görüşmesinde Musk’a birçok soru soruldu. Ancak bu soruların içerisinde öyle birisi vardı ki, Tesla hisselerinin düşmesine neden oldu.

Analistler elbette ki Musk’a çarpıcı ve merak edilen soruları sorma niyetindeydiler. Ardından söz alan konuşmacının, Tesla’nın sermaye gereksinimlerini sorması ile Musk, ‘sıkıcı sorular sormayın’ diyerek soruyu cevaplamayı reddetti. Verdiği cevabın sonucunu Perşembe sabahı alan Musk, hisselerinin 25 dolar düştüğü gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 2 milyon dolar zarara uğrayan Musk, bu düşüşle kaba tavrının karşılığını almış gibi görünüyor.

Konferansta bulunan ve konu hakkında konuşan Cowen analisti Jeffrey Osborne, Musk’ın farklı soruları yanıtlamaktan da sıkıldığını ifade etti. Musk’ın bu kaba tutumu devam edecek mi bilinmez ancak eğer devam ederse, Tesla daha fazla değer kaybedebilir.