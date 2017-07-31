Sıkılmış Programcılar, Reddit'te Mizah Şov Yaptılar!

Reddit'te sıkılmış programcılar topluluğu programların nasıl şakalar yaptığını espri bir dille gösterdiler.

Dünyanın en büyük forumu olan Reddit’te Bored Programmer(sıkılmış programcılar) mizah topluluğu çok güzel bir çalışmaya imza attı. Çeşitli bilgisayar sistemlerinin şakayı nasıl anlatacağını mizahi bir dille anlatan programcılar, TCP’den Windows’a kadar birçok platformla dalga geçmişler. Bu başarılı mizah çalışmalarından bazılarını sizler için listeledik.

TCP

Merhaba, bir TCP şakası duymak istiyorum.

Merhaba, bir TCP şakası duymak ister misin?

Evet, bir TCP şakası duymak isterim.

Tamam, size bir TCP şakası söyleyeceğim.

Tamam, TCP şakasını duymayı bekliyorum.

Tamam, TCP şakasını göndermeye hazırlanıyorum. 10 saniye sürecektir, iki karakterden oluşur, bir ayarı yoktur ve etkileyici bir sonla biter.

Tamam, 10 saniye sürecek, iki karaktere sahip, bir ayarı yok ve etkileyici bir sonla biten TCP şakasına hazırım.

Üzgünüm bağlantınız zaman aşımına uğradı.

Merhaba bir TCP şakası duymak ister misin?

Windows

Kullanıcı: Bir Windows şakası duyabilir miyim?

Windows: [cevap yok]

Kullanıcı: Bir Windows şakası duyabilir miyim?

Windows: [cevap yok]

Kullanıcı: Bir Windows şakası duyabilir miyim?

Windows: Tavuk niçin yoldan geçti?

Windows: Tavuk niçin yoldan geçti?

Windows: Tavuk niçin yoldan geçti?

Windows: Diğer tarafa geçmek için

Windows: Diğer tarafa geçmek için

Windows: Diğer tarafa geçmek için……

Joke.exe çalışmayı durdurdu, yeniden başlat?

Linux

Kullanıcı: Merhaba bir şaka duymak istiyorum.

Linux: İki adam bir bara girerler, aralarından biri barmene “sen kimsin” diye sorar.

Kullanıcı: Son cümlesi nerede?

Linux: Kendin bulmak zorundasın?

Bluetooth

Kullanıcı: Merhaba bir Bluetooth şakası duymak istiyorum.

[6 dakikalık eşleştirmeden sonra]

Bluetooth aygıtı: “---------”

Torrent

Kullanıcı: Merhaba bir Torrent şakası duymak istiyorum.

Tracker: Sana torrent şakası söyleyecek insanlara yönlendireceğim.

Peer 1: Tav

Peer 2: uk

Peer 3: niç

Peer 4: in

Peer 3: ge

Peer 1: yo

Peer 5: ç

Peer 2: ld

Peer 4: an

Peer 1: ge

Peer 5: ?

Peer 2: ti

CSS

Kullanıcı: Merhaba, bir CSS şakası duymak istiyorum.

CSS: Tavuk ne için yoldan geçti.

CSS: Diğer tarafa geçmek için.

Orijinal Şaka