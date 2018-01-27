50 Yıllık Mumya Köpek 'Stuckie' ile Tanışın!

Bir ağacın gövdesine sıkışarak hayatını kaybeden köpeğin cesedi, ağacın salgıladığı kimyasallar sayesinde 50 yıl kadar çürümeden kalmayı başardı.

Birleşik Devletler’in Georgia eyaletinde çeşitli ihtiyaçlar için ağaç kesen oduncular, eşine az rastlanır bir keşif gerçekleştirdiler. Kestikleri ağacı kamyonete yükledikten sonra ağacın oyuğuna bakan bir oduncu, ağaç gövdesinin içinde bir köpek mumyası olduğunu fark etti.

Önemli bir keşif gerçekleştirdiklerini düşünen oduncular, köpek mumyasını ağaç ile birlikte bir müzeye götürdüler. Araştırmacıların incelemeleri sonunda köpek mumyasının 1960’lara ait olduğu ortaya çıktı. Peki bu sevimli dostumuz nasıl bu hale geldi?

Araştırmacıların tahminine göre köpek, bir sincap ya da benzeri bir hayvanı kovalıyordu ve onunla birlikte ağacın kavuğundan içeri girdi. Avını takip etmekten vazgeçmeyen köpek ağaç gövdesinin içindeki boşluktan tırmanarak yukarılara kadar çıktı. Fakat inemeyip orada sıkıştı ve öldü.

Stuckie adı verilen mumya köpek, bir kestane ağacının içinde bulundu. Kestane ağacının içinde hayvan dondurma işlemlerinde cesedin çürümemesi için kullanılan tanen bulunur. Sıkışan dostumuzun cesedi de tanenle kaplanınca çürüme durumu gerçekleşmedi.

Ayrıca nihayetinde Stuckie bir ağacın içindeydi. Ağaç havadaki tüm nemi emdiği için cesedin kurumasına yardımcı oldu. Kuruyan ceset, tanenin de etkisi ile mumyalaştı. Ayrıca ceset çok yüksekte olduğu için diğer avcılar onun kokusunu alamadı ve ulaşamadı.

Stuckie’nin yaklaşık 50 yıllık mumyası şu anda Southern Forest World (Güney Orman Dünyası) müzesinde sergileniyor. Müze görevlileri, mumyayı hiçbir şekilde zarar görmemesi ve orijinalliğini kaybetmemesi için ağacın gövdesinden çıkarmıyorlar.