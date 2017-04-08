Milli Savaş Uçağımız Hürkuş İlk Atışını Gerçekleştirdi!

Tüm geliştirme çalışmaları Türkiye'de yapılan milli savaş uçağımız Hürküş, LUMTAS füzesini kullanarak ilk atışını gerçekleştirdi.

Ülkemizin bilim - teknik alanındaki en değerli bazı kuruluşlarının üzerine çalıştığı yerli uçak projesiyle ilgili oldukça sevindirici bir haber geldi. Tüm geliştirme çalışmalarını TUSAŞ'ın yürüttüğü tamamen Türkiye'de geliştirilen başlangıç seviyesi temel eğitim uçağı Hürkuş'un silahlı versiyonu ilk defa bugün yaptığı test atışını başarıyla tamamladı.

Konya'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında gerçekleştirilen test atışında Hürkuş, ROKETSAN tarafından tüm çalışmaları yürütülen yerli lazer güdümlü anti-tank füzesi LUMTAS'ı ateşledi. Ateşleme töreni, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'de geliştirilen yerli projeler anlamında en değerli projelerden biri olan Hürkuş'tan böyle bir haber duymamız oldukça sevindirici. Umarız, ilerleyen günlerde yerli teknolojilerle üretilen farklı araçlarla ilgili de benzer haberler duyarız.