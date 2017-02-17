Türk mühendislerinin geliştirdiği milli uçağımız Hürkuş’un silahlı versiyonu Hürkuş-C, uçuş için artık günleri saymaya başladı.

F-16’ların maliyeti sebebiyle bütçede yaşanan yükü hafifletmesi için geliştirilen Hürkuş-C, TSK’nın envanterinde önemli bir rol üstlenecek. Pratik ve etkili olması sebebiyle terör olaylarının daha yoğun yaşandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki operasyonlarda kullanılması hedeflenen Hürkuş-C, ABD’nin 2015 yılında Rockwell OV-10 uçaklarını modernize ederek Irak’ta kullanmasına benzer bir amaçla envantere girecek.

Savunma Bakanlığı’nın 2018 yılında etkin görevine başlayacağını belirttiği uçakla ilgili bazı görselle paylaşıldı. Makineli tüfek ya da benzeri bir silahın görülmediği uçağın Asellir-300 (Wescam MX-15 de olabilir), UMTAS (2’li batarya) ve Cirit (dört modül olacak şekilde) füzeleri ile winglet monteli olduğu anlaşılıyor.

Hürkuş-A prototipinden modifiye edilerek geliştirilen uçak, 1500 kilogram yük taşıyabiliyor. Bu sebeple SOM gibi ağırlıkları 600 KG’yi bulan füze ya da harp başlığı 230 kilogram ağırlığında olan ‘havadan karaya’ füzeleri taşıyamayacaktır. Askeri anlamda ciddi bir açığı karşılayacağı düşünülen Hürkuş-C’nin tıpkı ATAK helikopterleri gibi terörle mücadelede etkin bir rol oynaması bekleniyor.