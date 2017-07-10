Google Home Bir Silahlı Saldırıyı Anında Polislere Bildirdi!

ABD’de yaşanan olayda bir tartışma sonrası sevgilisine silah doğrultan adam, Google Home sayesinde yakalandı.

Akıll ev aletlerinin gün geçtikçe geliştiğini ve yapay zeka yazılımlarıyla donatıldığını görüyoruz. Oldukça kullanışlı hale gelen ürünler, tahmin edilemeyen bazı çözümleri de beraberinde getiriyorlar. Geçtiğimiz haftalarda Amazon’un ürünü olan Echo’nun bir aile içi şiddet vakası ile ilgili tüm delilleri polise sunduğunu duymuştuk.

Bu kez yaşanan olay ise delilin anlık olarak sunulmasıyla ilgili. ABC News’e göre ABD’nin New Mexico eyaletinde yaşanan bir olay esnasında Google Home, 911’i arayarak olayı polise bildirdi.

Polis, kız arkadaşıyla aynı evde yaşayan Eduardo Barros isimli şahsın, yaşanan tartışmalar sonucu sevgilisine silah doğrulttuğu anı canlı olarak dinledi. İddialara göre silahı çekmeden önce sevgilisine “Şerifi aradın mı?” şeklinde soru soran gencin sesi, Google Home tarafından “Şerifi ara” olarak algılandı ve cihaz polise bağlandı.

Olayın ardından eve giden SWAT ekibi, saatler süren pazarlık sonunda Barros’u göz altına alabildi. Polis, zanlının kız arkadaşında ufak tefek yaralanmalar olduğunu fakat durumunun ciddi olmadığını belirtti. Aynı zamanda bir kız çocukları olan çiftin neden tartıştığı bilinmiyor.

Olayın ardından resmi makamlar söz konusu akıllı ev teknolojisinin bir hayat kurtardığını belirttiler. Barros ise, hane halkına şiddet uygulamak suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Bu tür durumlarda Google Home gibi teknolojiler birer kahraman olsalar da, akıllı ev teknolojilerinin her zaman dinlemede olduklarına dair ürkütücü birer hatırlatma niteliği taşıyorlar.