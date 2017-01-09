Şili Donanması, Tanımlanamayan Bir Cisimle İlgili Video Yayınladı!

Şili ordusunun yayınladığı 9 dakikalık şaşırtıcı video, UFO'lar hakkındaki komplo teorilerini yine alevlendirdi.

Şili ordusu, 9 dakikalık tartışmalı bir videoyu kamuoyu ile paylaştı. İddialara göre videoda tespit edilen cisim, bir UFO'nun karakteristik özelliklerini yansıtıyor.

Şili donanması tarafından kayda alınan video, iki yıl önce çekilse de, geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. Videodaki cismin türünü ne Şili hava kuvvetleri, ne ülkenin önde gelen askeri uzmanları ne de akademisyenler tanımlayabildi. Sonunda Şili hükümeti, araştırmaların sonuçlandığını ve karşılarındaki cismin, dünyadan olmayan bir olabileceğini duyurdu ve "kanıtlarını" sundu.

General Ricardo Bermúdez, "Karşımızdaki cismin ne olduğunu bilmiyoruz ama ne olmadığını biliyoruz." ifadeleri ile kafaları karıştırdı.

Olay 11 Kasım 2014'de gerçekleşti. Şili ordusuna bağlı Airbus Cougar AS-532 standart devriye görevindeydi. Helikopterdeki mürettebatı son derece tecrübeliydi. Mürettebat açık havada, 4500 fit yükseklikte, sınırsız bir görüşe sahipti.

Saat 13:52 sularında okyanusa yakın uçuş gerçekleştiren bir cisim çıplak gözle saptandı. Helikopterle aynı irtifada olan cisim biraz uzakta hareket ediyordu. Helikopterle hemen hemen aynı ebatlardaydı. Mürettabat, net bir görüş elde etmek için kızıl ötesi görüş teknolojisini kullandı. Aynı anda, kuleye bildirim yapıldı. Radarlar, aynı irtifadaki helikopteri kolayca saptamasına rağmen, söz konusu cismi saptayamadı. Helikopter radarı da çaresizdi. Pilot, tanımlanamayan cisimle iletişim kurmaya çalışşa da başarılı olamadı. Isıyı algılayabilen sensörlerle donatılmış bir kamera tam 9 dakika 12 saniye boyunca kayıt yaptı. Cisim, ardından büyük bir hızla bulutlara yükselip ortadan kayboldu.

General Bermudez, iki hava personelinin de çok tecrübeli olmasına rağmen; gördükleri cismi bir türlü tanımlayamadıklarını ifade etti.

Ordu teknisyeni ise, "İki örnekte de görebileceğiz gibi söz konusu cisim, muazzam bir termal iz bıraktı. Bu arkada bıraktığı likit yakıttan kaynaklanabilir." açıklamasında bulundu.

Fransız uzmanlar fenomeni şöyle tanımlıyor: "Karşımızdaki orta çaplı bir hava aracı ve iki kez gözlemlenen atık izi bıraktı. Muhtemelen likite benzer bir yapısı var. İki sıcak nokta arasındaki iz, orta büyüklükteki bir aracın iki jet motoru arasındaki iz ile uyumlu."

Şilili uzmanlar, bunun imkansız olduğunu düşünüyorlar. İddialarına göre, eğer karşılarındaki helikoptere benzeyen orta büyüklükte bir araç olsaydı; radarlarda kolayca saptanabilirdi. Radarlara görünmeyen yeni bir teknoloji ürünü olsaydı da, telekomünikasyon çabalarına karşılık verirdi.

NASA'ya göre durum biraz daha karmaşık: "Kayıtta görebildiğimiz kontuarlar, havanın aşırı derecede soğuk olduğu (-40 derece veya altı), çok yüksek rakımlarda (26.000 fit üstü) oluşan insan kaynaklı bulutlardır. Videodaki irtifada oluşamazlar ve bu şekilde saptanamazlar."

Astrofizikçi Barrera, "Önce, fenomenin düşük irtifada sıkıştırılmış gazları serbest bırakmış olabilecek bir Rus mimarisi olduğunu ihtimalini düşündüm. Araştırdıktan sonra bir şey olmadığını anladım. Öyle bir nesne böyle bir hızla yükselip, alçalamaz." sözlerini sarf etti.

Sizi, söz konusu video ile başbaşa bırakıyoruz: