Silicon Power'dan 480 GB'lık Su Geçirmez Taşınabilir SSD

Sakar çalışanlar için özel olarak tasarlanmış yeni Silicon Power taşınabilir SSD'ler, su geçirmezlik sertifikasına sahip.

Fiyat ve satışa çıkma tarihi belli olmayan yeni taşınabilir SSD, şık bir tasarımla dayanıklılığı bir arada sunuyor.

Taşınabilir hard-disklerin narin doğasından kaynaklı veri kaybını bir çoğumuz yaşamışızdır. Bu tür donanımlar, bilgisayarlarımızın içinde bile olsa kazalara kurban giderek arızalanabiliyorlardı. SSD'lerin hayatımıza girmesiyle birlikte kullanım ömrü ve dayanıklılığı önemli ölçüde artan veri depolama araçları, yakın zamanda da taşınabilir SSD'ler olarak karşımıza çıktılar. Henüz fiyatları yüksek olsa da uzun ömürlülükleri ve dayanıklılıklarıyla standart bir hard-diske göre uzun vadede daha karlı olduklarını söylemek mümkün.

Veri depolama teknolojisinde bilinen firmalardan biri olan Silicon Power, Bolt B80 adlı, alüminyum gövdeli yeni taşınabilir SSD'lerini tanıttı. Bu cihazlar rakiplerinden su geçirmezlik gibi bir yetenek ile ayrılıyorlar ve uzun vadede dayanıklılığıa artı bir değer eklemiş oluyorlar. 120, 240 ve 480 GB'lık depolama kapasitelerine sahip olan cihazlar, yeni nesil USB Type-C üzerinden bilgisayar ya da diğer cihazlarla veri alışverişi gerçekleştiriyorlar. Kutudan çıkan USB Type-C'den Type-A'ya kablo ise USB 2.0'a kadar cihazın uyumluluk sağlamasına izin veriyor. 500 MB/s okuma ve 450 MB/s yazma hızlarına ulaşabilen cihaz, aynı segmentteki Samsung taşınabilir SSD'lere oranla bir tık geride kalsa da su geçirmezlik gibi bir artı getiriyorlar.

11,9 mm'lik kalınlıkla firmanın deyimine göre piyasadaki en ince taşınabilir SSD'ler olan B80, tasarımsal olarak da oldukça sadece ve şık bir görünüme sahip. Fiyat ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.