Teknoloji devlerinin yer aldığı Silikon Vadisi'nin sık sık duyduğumuz taciz olaylarının sebebini orada çalışan bir mühendis açıkladı.

Bir mühendis, silikon Vadisi'ndeki erkeklerin neden kadınlara karşı kötü davrandığını açıkladı. Etrafımızda gördüğümüz teknoloji devlerinin çok büyük bir kısmının yer aldığı silikon Vadisi, normal olarak erkeklerin daha yoğun olduğu bir oluşum. Böylesine seçkin bir yerde kadınlara karşı yapılan cinsel taciz gibi olayların gündeme gelmesi son derece şaşırtıcı bir durum olarak gözükebilir, ancak bu mühendisin açıklamasına göre bu olayların yaşanmasının ardından mantıklı sebepler yatıyor.

Silikon Vadisi'nin işe alımları koleji biten genç mühendislerden oluşuyor. Örneğin, 21 yaşındayken 100.000 dolar gibi uçuk fiyatlarla sözleşme imzalayan gençler, kendilerini bu ortamda daha rahat hissetmeye başlıyorlar. Bu rahatlık kolejdeyken kadınlardan göremediği saygı ve sevgiyi görmelerine yol açıyor. Bu iddiaların Vadi'nin içinde çalışan ve her şeyi daha yakından gören bir mühendise ait olduğunu belirtelim.

Bunun dışında kadınların da teknoloji alanında erkeklere nazaran biraz daha az yükselebildiği görülüyor. Şu an Silikon Vadisi’ndeki kıdemli liderlerin yalnızca %20’si kadın ve kadın çalışanlardan daha yüksek terfi alan erkekler kendilerini daha üstü görüyorlar.

Anlayacağınız o ki erkek egemen bir anlayış, tüm dünyanın teknolojik trendlerini belirleyen bir bölgeden ve kendilerini en çağdan toplum olarak nitelendiren ülkede iş hayatındaki kadınlara zorluk yaşatıyor. Açıklamayı yapan mühendise göre, bu tarz durumların önüne geçilebilmek için temel anlayışın değişmesi gerekiyor.