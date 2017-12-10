Silikon Vadisi'nde Ziyaret Edebileceğiniz 6 Şirket

Silikon Vadisi, genelde adını sıkça duyduğumuz büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor. İşte bu firmaların merkezlerinin adreslerini sizin için paylaştık.

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Silikon Vadisi, günümüzde teknolojiye ve dünya ekonomisine yön veren firmaların bulunduğu bir alan. Genelde Apple ve Google gibi firmaların burada bulunan binalarını görmüş olabilirsiniz, ancak elbette burada bulunan şirketler yalnızca Google ve Apple’dan ibaret değil. Bugün sizlere muhtemelen en az bir ürününü kullandığınız dünyaca ünlü şirketlerin Silikon Vadisi’nde halka açmış olduğu binaları aktaracağım. Bu bölgeler her açıdan halka açılmış durumda değil, ancak buraya olur da giderseniz aşağıdaki adreslerden “mucizenin” yapıldığı yerleri görebilirsiniz.

Apple Park

Eğer bir aksilik çıkmazsa Ekim 2018’de açılacak Apple Park, dünyanın en büyük şirketinin 5 milyar dolar harcayarak yaptığı ana merkezi olacak. Güneş enerjisinden aldığı güç ile çalışacak Apple ofisi, ziyaretçilerin belirli bir bölüme kadar girebileceği bir kampüs olacak. Binada sayısız kafe, çatı terasları, geniş bir havuz, 9000 kadar ağaç ve birbirinden cezbedici pek çok alan bulunacak.

Adresi: 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA 95014

HP Müşteri Karşılama Merkezi

Şirketin kurucu ortakları Bill Hewlett ve Dave Packerd’ın orijinal ofislerinde bulunan HP Müşteri Hoş Geldiniz Merkezi, HP’nin ev ve ofis için yenilikçi ürünlerinin yanında 3D baskı ve VR demoları oluşturan bir mekan. Hatta isterseniz Bill ve Dave’in şirketi büyütmeye başladıkları garajı gezebilirsiniz.

Adresi: Bina 4, 1501 Page Mill Rf, Palo Alto, CA 94304





Tesla, Palo Alto

Tesla’nın şu anda halka açık olarak sunduğu alanlardan birisi olan Palo Alto, web sitesi aracılığı ile rezarvasyon yaptırmanız durumunda araçları size test ettirebiliyor.

Adresi: 4180 EL Camino Real Palo Alto, CA 94306

Googleplex - Mountain View

Bir arama motoru olarak başlayıp, dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olmayı başaran Google’ın o dillere destan mekanından bahsediyorum. Bölgede organik sebze bahçesinden tenis kortlarına kadar yaklaşık 190.000 metrekarelik alana yayılmış devasa bir kampüs var. Çalışanlarına ücretsiz olarak masaj odaları, yüzme havuzları, günde üç öğün yemek, uyuma zamanları gibi ayrıcalıklar sunan şirket, bu özellikleri ile dünyanın “en çalışılası” şirketleri arasında yer alıyor.

Adresi: 1600 Amfitiyatro Pkwy, Mountain View, CA 94043

Intel Müzesi

Silikon Vadisi'nde 1968’den beri bulunan Intel, bunca yıla sığdırdığı sayısız başarı ve bilgisayar teknolojisine kazandırdığı ürünleri bu müzede sergiliyor. Ziyaretçiler, yarı iletken mikroçipler arasında uzun bir yolculuğa çıkacaklar.

Adresi: 2200 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054

Facebook - Menlo Park

Bu bölgede Facebook’un ana merkezi yer alıyor. Facebook dışında Instagram ve WhatsApp gibi platformların da sahibi olan şirket, çalışmalarını bu bölgeden yürütüyor. Burada zaman geçirebileceğiniz pek çok alan bulunuyor, ancak buraya girmek pek kolay değil. Bölgenin çok büyük bir kısmı halka kapatılmış durumda. Zuck’ın dizüstü bilgisayarının kamerasını bile bantla kapladığı düşünüldüğünde, bu bölgenin halka kapalı olması son derece normal.

Adresi: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025