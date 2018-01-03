Silikon Vadisi’ndeki Krizlerin Kaynağı: Uyuşturucu ve Seks!

Teknoloji devlerinin bulunduğu, dünyanın en değerli şirketlerinin merkezi haline gelen ABD’deki Silikon Vadisi, son yıllarda artan kriz vakaları ve seks skandallarıyla falzsıyla tartışma konusu oldu. Geleceği inşa eden firmaların içindeki sıkıntılar, kadınların birer cinsel obje olarak görülmesine kadar ilerledi.

Seks, alkol ve uyuşturucu skandallarının yanı sıra geçtiğimiz en çok atılan kriz başlıklarından birisi de Silikon Vadi’sinde çalışan kadınlara yapılan ötekileştirme, cinsel taciz ve tecavüz vakalarıydı. Evet, Microsoft’tan Apple'a, Google’dan Facebook’a kadar her şirkette böyle çalkantılı dönemler yaşandı.

Bu işin ardında Silikon Vadi’sinde çalışan erkek bireylerin sorumsuzluğu bir parantez olarak açılmakla kalmadı, manşetlere taşındı. Bol miktarda uyuşturucu ve alkolle birlikte, aldıkları cömert maaşları seks ve kumar partisine yatıran bu kesimin peşinde Bloomberg gibi önemli haber kuruluşları da vardı.

Bloomberg TV’nin önemli editörlerinden Emily Chang, son iki yıldır teknoloji merkezindeki seks partilerinin ve bu skandalların işleyişini inceleyen bir kitap yazıyor. Brotopia adını verdiği kitabında, sektöre nam salmış serbest seks kültürü ve bu kültürün getirdiği kulüpler, gizli kapaklı yürütülen parti organizasyonları gibi önemli detayları açığa çıkartıyor.

Kitap ülkemizde yayınlanır mı ya da Türkçe’ye çevrilir mi bilmiyoruz, ancak bütün şirketlerin kültürel yapı kurmalarına ve çalışanlarına yön vermelerine yardımcı olacağı bir gerçek. ABD'de beklenen yayın tarihi ise 6 Şubat 2018.

Bazılarının adını çok yakından bildiğimiz girişimcilerin, şirket kurucularının, erkek oranlarının kadınlardan iki kat daha fazla olduğu yozlaşmış partilere katıldıklarından bahsediliyor.

Uyuşturucular kullanılmaya başlanmadan önce bu partilerde, akşam yemeği yanında alkol alınarak eğlenceye başlıyorlar. Sonrasında gecenin ilerleyen saatlerinde seks partileri ve gerçekten açığa çıkması sonucunda çoğu şirketin kapanmasına bile yol açacak skandallar yaşanıyor.

Elbette kimsenin eğlence anlayışına karışmak istemeyiz. Ancak adı geçen şirketlerin ve yöneticilerin, bütün dünyadaki iş çevrelerine örnek oldukları gerçeği var. Bir şekilde Silikon Vadi’sine gitmeyi başaran genç erkeklerin aldıkları yüksek maaşlar gözlerini boyarken, firma kültürlerindeki açıklardan dolayı kadın çalışanların zorluk yaşadıkları belirtiliyor.

Bu partiler ve oluşumlara Silikon Vadisi’nde o kadar çok alışılmış ki artık durum garipsenmiyor. Kadınlar bu partilere iddialara göre katılmak zorunda bırakılmıyorlar. Ancak katılanlar, sektördeki kadın profilini de olumsuz bir şekilde etkiliyorlar.

“Eğer partilere katılmazsanız, yatırım almayı ve büyümeyi unutun”:

Chang en iddialı sözlerine, sektörün yeni şirketlerinin karşılaştıkları zorluklar çerçevesinden yanıt veriyor: “'Eğer partilere katılmazsanız, yatırım almayı ve büyümeyi unutun, kapılar yüzünüze kapanıyor.” şeklinde ifadeler duyduğunu belirtiyor.

Bir diğer itirafçı Chang’a şunları iletiyor: "Erkek bir yatırımcı ile kişisel bir ilişki kurmak çok zordur ve başarılı olursanız sizi ihya ederler. San Francisco'da kendi iç çevrelerinin bir parçası olduğunuzu düşünürler. Bunu bir çeşit şans olarak görüyorlar ve sizi davet ediyorlar. Buradan kaçış yolu bulamadım”

Chang, teknik işlerden sorumlu olan erkek personellerin, Hollywood yıldızlarından ve kadın sporculardan çok etkilendiklerini dile getiriyor. Bu konuda kendisine gelen en olumsuz ve şaşkınlık verici söylem şu şekilde: “Bir film yapar yaparsınız ve insanlar onu bir hafta sonu izlerler. Biz bir ürün üretiriz ve yıllarca insanların hayatlarına dokunuruz.”



Uber'de yaşanan seks ve cinsel istismar skandallarından sonra bir protestocu. Elindeki pankartta "Cinsel tacizciler, çalışma alanından defolun" yazıyor

Bazı Silikon Vadisi erkekleri ise kadınların çok zengin oldukları için kendilerinden faydalanmak istediklerini dile getiriyorlar. Kadınların ne kadar alçak, gönülsüz veya çirkin olurlarsa olsunlar bir şekilde kendilerine ilgi duyduklarını düşünen sapıtmış düşünceler, Silikon Vadisi’nde hızla yayılıyor.

Kitap Emily Chang tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Muhtemelen piyasaya sürüldüğü gün, Slikon Vadisi’nde kimin ne olduğu gerçekten ortaya çıkacak ve hep birlikte skandallar silsilesinin dev şirketleri ne hale getirdiğini göreceğiz.