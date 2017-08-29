Eğer Silikon Vadisi’nde işlerin nasıl yürüdüğünü, buradaki ortamın nasıl olduğunu merak ediyorsanız aradığınız tüm cevapları Levent Şapçı’nın YouTube sayfasından bulabilirsiniz.

Dünyanın teknoloji girişimciliğinin kalbi olan Silikon Vadisi, içerisinde Türk girişimcilerinin de yer aldığı çok önemli bir merkez. Bir sürü şirket, adını burada duyurduktan sonra dünya çapında saygınlığa erişti ve çoğumuzun şu an dahi kullandığı teknolojilerin mimarı oldu. Burayı elbette teknolojiye ilgi duyan birçok kişi merak ediyordur fakat gerek lokasyon olarak bizden uzak bir yerde bulunuyor olması, gerekse de Türkiye’de burayla ilgili makalelerin yetersizliği, yeterince bilgi sahibi olmamızı engelliyor. Kendisini YouTuber olarak tamamlamasa da bizim kendisine bu şekilde hitap edeceğimiz, Silikon Vadisi’yle ilgili çok yararlı video içerikleri üreten bir Türk’ten bahsedeceğiz: Levent Şapçı.

Kendisi son 1 yıldır Silikon Vadisi’nden birçok video çekip kanalına yüklüyor ve cevabını merak ettiğimiz sorulara cevap arıyor. Sadece Silikon Vadisi’nden değil, buranın bulunduğu San Francisco şehrinden de çeşitli video paylaşımları yapan Şapçı, kısacası bizlere ‘bedava’ rehberlik ediyor.

Kanalının açıklamasını “San Francisco’da hayat nasıl ilerliyor, turistik yerlerin dışında yaşam nasıl akıyor, Silikon Vadisi şirketlerinde çalışmak nasıl gibi soruların cevabını arıyorsanız ve bisiklet, kaykay, drone uçurmak, Kaliforniya’nın doğal güzellikleri gibi şeyler ilginizi çekiyorsa videolarıma göz atın. Haftada en az bir kere olmak üzere video yüklemeye çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın=)” şeklinde yapan Levent Şapçı’nın hazırladığı tüm videolara şuradan ulaşabilirsiniz.