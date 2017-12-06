Silikon Vadisi’nin Evsizleri

Google, Facebook ve Apple gibi teknoloji devlerine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi’nde üç şeritli caddeler, çadırlar, küçük kulübeler ve harabe karavanlarla dolup taşıyor.

Associated Press’in çektiği bir dizi fotoğraf, işe gittikten sonra buldukları yerde uyuyan tezgahtarların, tesisatçıların, kapıcıların ve hatta öğretmenlerin hayatlarının neye benzediğini gösteriyor.

Silikon Vadisi, Amerika’nın ortalamada en yüksek gelir ortalamasına sahip olan bölgesi. Fakat git gide kötüleşen gelir farkı, evsizliğin büyümesine neden oldu. Her ne kadar düşük olma ihtimali olsa da yapılan bir araştırmada elde edilen verilere göre San Jose ve Santa Clara bölgelerindeki evsizlerin sayısının on binden fazla olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu fotoğraflar bize Silikon Vadisi caddelerindeki hayata dair bir kesit sunuyor.

Bölgedeki teknoloji endüstrisi patlaması, yeni bir ekonomik sınıfın oluşmasına neden oldu: Çalışan evsizler.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Albert Brown III, iş yerinin yakınlarındaki caddeye bakınıyor

Google, Apple, Facebook ve Tesla’nın merkez ofislerini kurdukları varlıklı semtlerde binlerce insan günlük işlerinde çalıştıktan sonra araba ve karavanlardan ibaret olan evlerine dönüş yapıyorlar.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Albert Brown III, vardiya bitimi sonrasında bir arkadaşıyla konuşuyor

Kaliforniya’da bulunan Palo Alto bölgesindeki iki otelin restaurantlarında çalışan Tes Saldana ‘Hala yiyeceğe ihtiyacımız var’ diyor. Üç çocuğuyla birlikte, cadde üzerine park ettiği bir karavanda yaşıyor.

Kaliforniya’daki Mountain View’da yaşayıp, konaklayan insanların bulunduğu karavan dizisi arasından kaykayıyla geçip giden bir adam.

On yıllardır bölgeye akın eden teknoloji çalışanları, San Francisco Bay Area’da tarihi bir ev kıtlığı yaşanmasına neden olmuş. Yaşam masrafları deli gibi yüksek.

Sunnyvale’de bir evin dışına asılan ‘satılık’ ilanı.

2016 yılında Kaliforniya’da yaşayan insanların yaklaşık üçte biri, gelirlerinin yarısından fazlasını kira ve faturalara ayırmak zorunda kalmış.

Ailesi Mountain View’de yaşayan ve konaklayan Delmi Ruiz, bir karavanın içerisinde oturuyor

Çalışan sınıfın kazancı, San Jose gibi ortalama aylık gelirin 3.500 dolar olduğu bir şehirde pek yeterli gelmiyor. Yiyecek sektöründe çalışanların saat ücretleri ortalama 12$ civarında.

McDonalds’s’ın önünde toplanan göstericiler, asgari saat ücretinin arttırılması için çağrıda bulunuyorlar

Araç içerisinde yaşamak, insanları kira masraflarından kurtararak para biriktirmelerini sağlıyor.

San Jose State Üniversitesi’nde okutman olan Ellen Tara James-Penney, San Jose’ta bulunan bir kilisenin park alanı içerisinde bulunan station tipi aracında geceyi geçirmeye hazırlanıyor

Mountain View’da yaşayan ve peyzaj ve çatı işlerinde çalışan Benito Hernandez, hayatı paylaştığı hamile eşi ve çocuklarıyla yaşadığı karavan için aylık 1.000 dolar kira ödüyor.

Sağda yer alan Delmi Ruiz, kocası Benito hernandez ile yaşadıkları karavanın önünde sohbet ediyorlar

Bu aile, aylık kira bedeli 3.000 doları aştıktan sonra, yaklaşık 2 yıl kadar önce, yaşadıkları evden çıkarılmışlar. 33 yaşındaki Hernandez “Ondan sonra her şeyimi kaybettim” diyor, AP’ye verdiği demeçte.

4 yaşındaki Delmi Ruiz Hernandez, Mountain View’de bulunan yaşadıkları karavanın dışında oyun oynuyor

San Jose State Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak İngilizce dersleri veriyor olmasına rağmen evsiz insanlara sığınaklık eden bir kilisenin park alanındaki arabasında geçiriyor geceleri Ellen Tara James-Penney.

San Jose State Üniversitesi’nde okutman olan Ellen Tara James-Penney, San Jose’ta bulunan üniversite kampüsündeki İngilizce sınıfında öğrencilerine konuşma yapıyor

Yemeklerini okulun yemek salonunda ve kilisede yiyor.

San Jose State Üniversitesi’nde okutmanlık yapan Ellen Tara James-Penney, San Jose’ta bulunan bir kilisede yemek öncesinde dua ediyor

Geceleri aracının içerisinde bulunan tavan lambasının ışığı altında bir yandan yazılı kağıtlarına not verirken, diğer yandan da derslere hazırlanıyor.

San Jose State Üniversitesi’nde okutmanlık görevi yapan Elen Tara James-Penney, San Jose’ta gecelediği station tipi araba içerisinde ders planı hazırlıyor

Güvenlik görevlisi olan Albert Brown III, ayaklarının ağrıdığını ama vardiyayı kaçırmayı göze alamayacağını söylüyor. Yakın zamanda saati 16 dolar olan maaşıyla ucu ucuna yetirebileceği bir kira sözleşmesi imzalamış.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Albert Brown III, San Jose’ta evsizliğin nasıl bir şey olduğunu anlatıyor

Kar amacı gütmeyen bir kurum olan ‘Toplum Hizmetleri ‘nin yetkili yöneticilerinden Tom Myers AP’ye verdiği bir demeçte, işsizlik krizinin Silikon Vadisi’nde evsizlik salgınının bir sebebi olarak gösterilemeyeceğini, zira insanların çalıştıklarını söyledi.

San Jose State Üniversitesi’nde okutman olarak çalışan Ellen Tara James-Penney, San Jose’taki kilisede kocasının ceketinin yakasını düzeltiyor